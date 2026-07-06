Giornale di Sicilia: “Il Palermo continua a lavorare per completare il reparto offensivo”

Il Palermo continua a lavorare per completare il reparto offensivo e tra i profili monitorati dalla dirigenza rosanero prende sempre più quota quello di Mattia Compagnon. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno offensivo del Venezia è il nome che nelle ultime settimane ha guadagnato terreno grazie alle caratteristiche tecniche ritenute perfettamente compatibili con il progetto tattico di Filippo Inzaghi.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i contatti tra il Palermo e l’entourage del calciatore restano costanti e le sensazioni sono positive. Compagnon viene considerato uno dei profili più adatti per completare il reparto offensivo e i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per capire se la trattativa potrà trasformarsi in un accordo definitivo.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti continua comunque a valutare anche soluzioni alternative. Resta infatti aperta la pista che conduce ad Almqvist del Parma, altro esterno offensivo ritenuto funzionale al sistema di gioco di Inzaghi.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea inoltre che sul taccuino della società figurano ancora Bragantini e Marras del Mantova, senza dimenticare Rui Modesto dell’Udinese e Rao del Napoli. Sul fronte delle uscite, invece, non si registrano novità di rilievo: la situazione rimane sostanzialmente invariata e al momento il mercato in uscita resta fermo.