Giornale di Sicilia: “Palermo, è il giorno di Hernani. Compagnon si avvicina, Osti continua a lavorare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
hernani-parma

Il Palermo entra in una fase decisiva del proprio mercato e si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per il centrocampo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo gli arrivi già ufficializzati di Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, è ormai tutto pronto per l’annuncio di Hernani, destinato a diventare un altro tassello importante nello scacchiere di Filippo Inzaghi.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista brasiliano arriverà dal Monza a titolo definitivo per una cifra vicina al milione di euro e firmerà un contratto biennale. Un’operazione ormai definita che consentirà al Palermo di aggiungere esperienza, personalità e qualità a un reparto considerato tra i punti di forza della squadra che punta alla promozione.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti non si fermerà con l’ufficializzazione di Hernani. Il centrocampo potrebbe infatti essere ulteriormente rinforzato e uno dei profili che continua a occupare una posizione di rilievo è quello di Simone Trimboli del Mantova.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea che il classe 2002 piace da tempo alla dirigenza rosanero per il suo dinamismo, la capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco e la sua intensità. La concorrenza della Cremonese rende la trattativa tutt’altro che semplice, ma i contatti proseguono e il Palermo continua a lavorare con convinzione. Intanto resta viva anche la pista che porta a Compagnon, sempre più vicino a vestire la maglia rosanero.

Altre notizie

palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, restano alcune incognite: adesso il mercato deve accelerare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Corriere dello Sport: “Palermo, Belotti proposto ma non convince. Osti valuta le alternative per il vice Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (115) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Palermo, caccia al vice Pohjanpalo: Inzaghi e Osti studiano anche gli equilibri della rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
PALERMO MELITA 5-1 (137) Damiani

Cremonese, occhi su Damiani: i grigiorossi sfidano la concorrenza per il centrocampista dell’Ascoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
palermo catanzaro (128) Scognamillo

Benevento, Scognamillo è incedibile: respinto l’interesse del Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
MOSTI

Padova in pressing su Mosti: trattativa avanzata con la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
ignacchiti-calciomercato.it-20240509

Ignacchiti, cresce la concorrenza: anche il Mantova si inserisce nella corsa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
cerbone

Cerbone verso la Serie B: il Pisa accelera per il talento del Casarano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
pyyhtia-niklas-bologna-2021-2022-1642492034-78732 (1)

Südtirol, Lovisa accelera sul mercato: nel mirino Pyyhtiä e Stivanello dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Gazzetta dello Sport: “Palermo, avanti per Trimboli e Compagnon. Brighenti può lasciare Catanzaro: tutte le trattative del giorno in B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
palermo monza 0-3 (36) segre azzi Keita

Tuttosport: “Modena-Palermo, sfida per Azzi. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026

Ultimissime

hernani-parma

Giornale di Sicilia: “Palermo, è il giorno di Hernani. Compagnon si avvicina, Osti continua a lavorare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, restano alcune incognite: adesso il mercato deve accelerare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
breda

Corriere dello Sport: “Breda: «La Serie B resta unica, ma servono riforme e più fiducia nei giovani»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Corriere dello Sport: “Palermo, Belotti proposto ma non convince. Osti valuta le alternative per il vice Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026