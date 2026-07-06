Giornale di Sicilia: “Palermo, è il giorno di Hernani. Compagnon si avvicina, Osti continua a lavorare”

Il Palermo entra in una fase decisiva del proprio mercato e si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per il centrocampo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo gli arrivi già ufficializzati di Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, è ormai tutto pronto per l’annuncio di Hernani, destinato a diventare un altro tassello importante nello scacchiere di Filippo Inzaghi.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista brasiliano arriverà dal Monza a titolo definitivo per una cifra vicina al milione di euro e firmerà un contratto biennale. Un’operazione ormai definita che consentirà al Palermo di aggiungere esperienza, personalità e qualità a un reparto considerato tra i punti di forza della squadra che punta alla promozione.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti non si fermerà con l’ufficializzazione di Hernani. Il centrocampo potrebbe infatti essere ulteriormente rinforzato e uno dei profili che continua a occupare una posizione di rilievo è quello di Simone Trimboli del Mantova.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea che il classe 2002 piace da tempo alla dirigenza rosanero per il suo dinamismo, la capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco e la sua intensità. La concorrenza della Cremonese rende la trattativa tutt’altro che semplice, ma i contatti proseguono e il Palermo continua a lavorare con convinzione. Intanto resta viva anche la pista che porta a Compagnon, sempre più vicino a vestire la maglia rosanero.