Gazzetta dello Sport: “Palermo, avanti per Trimboli e Compagnon. Brighenti può lasciare Catanzaro: tutte le trattative del giorno in B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Archiviata l’ufficialità dell’arrivo di Tommaso Cassandro dal Como, il Palermo è pronto a concentrarsi sui prossimi obiettivi di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club rosanero mantiene aperti i dialoghi con il Mantova per Simone Trimboli, centrocampista seguito anche dalla Cremonese, e con il Venezia per Mattia Compagnon, individuato come prima scelta per rinforzare la fascia offensiva dopo il rallentamento della trattativa per Zito Luvumbo.

Nel frattempo si attende soltanto l’ufficialità anche per Hernani, ormai destinato a vestire la maglia rosanero.


Brighenti valuta l’addio al Catanzaro

Potrebbe chiudersi l’avventura di Niccolò Brighenti con il Catanzaro. Il difensore starebbe infatti valutando un ritorno nel Nord Italia per motivi familiari. Al momento il Vicenza è in vantaggio nella corsa al centrale, mentre anche il Brescia avrebbe manifestato interesse.

Leone, Pisa in pole

Si definisce anche il futuro di Giuseppe Leone. La Juve Stabia ha rinnovato il contratto del centrocampista per un’altra stagione, inserendo però una clausola rescissoria contenuta che rende probabile una sua cessione.

Il Pisa resta il club più avanti nella corsa al regista e continua a seguire anche il portiere Alessandro Confente. I nerazzurri insistono inoltre per arrivare a Tommaso Marras del Mantova.

Avellino e Sudtirol

L’Avellino lavora per rinforzare il centrocampo e ha avviato i contatti sia per Rares Ilie, di proprietà del Nizza ed ex Empoli, sia per Giulio Maggiore del Bari.

Il Mantova, invece, ha definito l’arrivo di Federico Chinetti dal Como.

Continua infine il restyling della difesa del Sudtirol, che dopo aver chiuso per Marco Varnier è vicino anche a Lorenzo Stivanello, difensore del Bologna reduce dall’esperienza al Lumezzane.

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