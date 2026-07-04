Cremonese, fatta per il prestito di Gaddini al Grosseto

La Cremonese è pronta a definire la cessione di Mattia Gaddini, destinato a trasferirsi al Grosseto. Secondo quanto riportato da Nicolo Schira, l’attaccante classe 2004 si trasferirà in Toscana con la formula del prestito, che prevede un obbligo di riscatto in caso di salvezza del club.

L’operazione è ormai definita e consentirà al giovane di misurarsi con maggiore continuità in un contesto competitivo, con l’obiettivo di crescere e accumulare minutaggio nel corso della prossima stagione.



