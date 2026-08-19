D’Angelo promuove il Palermo: «È tra le favorite, si è mosso in maniera pesante sul mercato»

Luca D’Angelo inserisce il Palermo nel gruppo delle grandi favorite per la promozione in Serie A. L’ex allenatore di Pisa e Spezia, intervistato da Michele Bufalino per SestaPorta.news, ha analizzato il prossimo campionato di Serie B soffermandosi anche sulle ambizioni della formazione rosanero.

Secondo D’Angelo, l’equilibrio resta una delle caratteristiche principali della cadetteria:





«Sicuramente è affascinante proprio per quello, ed è sempre difficile dire anche proprio settimana per settimana quali possono essere i risultati perché c’è sempre grande equilibrio. Si dice sempre, ma è la verità: in Serie B ogni partita è davvero complicata. In Serie A i valori sono molto distaccati tra le prime squadre e la parte bassa, invece in Serie B tutti possono vincere con chiunque».

Il tecnico ha sottolineato anche quanto le ultime settimane di calciomercato possano ancora modificare i rapporti di forza:

«Mi rendo conto che mancano ancora due settimane di mercato, che di solito sono le più importanti, tra l’altro. Il mercato è lunghissimo, poi alla fine viene sempre ristretto agli ultimi dieci giorni».

D’Angelo: «Palermo sullo stesso livello delle tre retrocesse»

Intervistato da Michele Bufalino per SestaPorta.news, D’Angelo ha inizialmente indicato nelle tre formazioni retrocesse dalla Serie A le principali candidate alla promozione:

«Qualcosa sì, anche se ovviamente le tre squadre che sono retrocesse, anche per il mercato che hanno fatto, mi sembrano sicuramente quelle più accreditate».

A queste, però, D’Angelo aggiunge senza esitazioni il Palermo, promosso dal tecnico sia per la qualità dell’organico sia per il lavoro svolto sul mercato:

«Io alle tre retrocesse ti metto il Palermo che sul mercato si è mosso in maniera pesante. Oltretutto aveva già una squadra forte, un allenatore che conosce benissimo il campionato e perciò sicuramente anche il Palermo è da mettere sullo stesso livello delle tre squadre che dicevamo prima».

Un’investitura importante per la squadra rosanero, che può contare su Filippo Inzaghi, indicato dallo stesso D’Angelo come uno dei punti di forza in vista della corsa alla Serie A.

«Le tre retrocesse più il Palermo sono le favorite»

Nell’intervista realizzata da Michele Bufalino per SestaPorta.news, l’ex tecnico del Pisa ha parlato positivamente anche del Modena e ha indicato una possibile sorpresa tra le neopromosse:

«Mi piace come si è mosso il Modena e poi una delle neopromosse la metto sempre nel lotto per andare in Serie A. Secondo me le squadre che arrivano con l’entusiasmo di aver vinto il campionato hanno sempre qualcosa in più. Poi in Serie B c’è sempre una sorpresa, ogni anno».

D’Angelo, però, restringe il gruppo delle principali candidate a quattro formazioni, ribadendo la presenza del Palermo:

«Io dico che quelle quattro squadre, le tre retrocesse più il Palermo, sono quelle più indicate come favorite».

D’Angelo: «Voglio allenare, non sono tipo da essere stanco»

Nel corso della lunga intervista concessa a Michele Bufalino per SestaPorta.news, D’Angelo ha affrontato anche il proprio futuro dopo l’esperienza allo Spezia. Il tecnico non nasconde la volontà di tornare presto in panchina:

«Adesso al momento non c’è nessun contatto. Ovviamente io voglio allenare, mi auguro che mi capiti l’occasione. Non mi voglio riposare, non sono tipo da essere stanco».

D’Angelo ha inoltre ripercorso il proprio rapporto con Pisa, piazza alla quale rimane profondamente legato dopo cinque stagioni complessive in panchina. Tra i temi affrontati anche la scelta di Paolo Bianco, promossa senza riserve dall’ex tecnico nerazzurro:

«È un bravissimo allenatore e soprattutto una persona molto seria. Lo conosco abbastanza bene e mi permetto di dirlo: il Pisa ha fatto la scelta giusta, perché in una piazza come Pisa servono allenatori di grande personalità come Paolo».

Per il Palermo, intanto, arriva un altro attestato di stima da parte di un allenatore che conosce profondamente la Serie B: per D’Angelo i rosanero partono sullo stesso piano delle tre retrocesse e sono nel ristretto gruppo delle principali favorite alla promozione.