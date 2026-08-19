Novellino incorona il Palermo: «Mi piace molto, non vedo squadre superiori. Andrà in Serie A»

Walter Novellino punta con decisione sul Palermo. L’esperto allenatore, oggi consulente del Perugia e con un lungo passato sulle panchine di Sampdoria e Torino, ha parlato del prossimo campionato di Serie B indicando nella formazione rosanero la principale candidata alla promozione.

Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Novellino non ha avuto esitazioni quando gli è stato chiesto un giudizio sulla cadetteria:





«Il Palermo mi piace molto. Non vedo altre squadre superiori. Andrà in Serie A».

Novellino promuove il Palermo

Una vera e propria investitura per la formazione guidata da Filippo Inzaghi, chiamata ad affrontare una stagione nella quale l’obiettivo è competere ai vertici della Serie B.

Nel corso dell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Novellino ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano, partendo dalla sua attuale esperienza al Perugia.

«Il Perugia è una squadra fortissima, l’allenatore è bravo e i giocatori che sono arrivati sono importanti. In mezzo a tutti quelli che sono arrivati ci sono elementi del settore giovanile che hanno fatto e faranno molto bene».

Sul traguardo da inseguire con il club umbro ha aggiunto:

«Vogliamo creare i presupposti per creare un grande campionato».

Novellino tra Serie A, Milan e Como

Spazio anche alle valutazioni sulla Serie A. Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com ha chiesto a Novellino quali squadre potrebbero rappresentare le sorprese del massimo campionato.

Il tecnico ha indicato in particolare il Milan:

«Non mi dispiace il Milan con Amorim, credo molto nella squadra rossonera che sta nascendo. Questo Milan sarà il terzo incomodo. Sono fiducioso. Molto. E starei attento anche al Como».

Novellino ha espresso un giudizio positivo anche sul mercato della Fiorentina:

«Ha fatto un bel mercato, davvero. Paratici è uno che capisce di calcio. La Fiorentina ha lavorato molto bene come la Juve, ma Spalletti deve stare più calmo».

La previsione sulla Serie B: «Palermo in A»

È però il passaggio dedicato alla Serie B a interessare direttamente il mondo rosanero. Nell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Novellino non si limita a inserire il Palermo nel gruppo delle favorite, ma lo colloca un gradino sopra le concorrenti.

«Il Palermo mi piace molto. Non vedo altre squadre superiori. Andrà in Serie A».

Un pronostico netto alla vigilia del nuovo campionato: secondo Novellino, dunque, la squadra rosanero possiede le qualità necessarie per conquistare quella promozione inseguita dal club e dalla piazza.