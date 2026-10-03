Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi prova il 4-3-3: Mazzitelli tra regia e mezzala. Hernani e Perin verso il recupero”

Dalla lunga sosta potrebbe uscire un Palermo con più soluzioni a disposizione. Tra i possibili recuperi di Hernani e Perin e gli esperimenti tattici portati avanti da Filippo Inzaghi, i rosanero lavorano per presentarsi alla ripresa con qualche alternativa in più. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, una delle novità riguarda il 4-3-3, provato durante la settimana con Mazzitelli utilizzato sia da regista sia da mezzala.

La lunga pausa per gli impegni delle nazionali ha da una parte interrotto lo slancio del Palermo, arrivato fino al primo posto, ma dall’altra sta permettendo a Inzaghi di recuperare elementi importanti.





Per Strefezza, sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, bisognerà aspettare ancora: il rientro è previsto dopo la seconda sosta del campionato, quindi verso la fine di novembre. Maggiore ottimismo, invece, per Hernani e Perin, entrambi fermati da un sovraccarico muscolare.

Con un’altra settimana di lavoro a disposizione, l’obiettivo è recuperarli per la trasferta di Empoli, anche se le decisioni definitive saranno prese soltanto a ridosso della gara del Castellani. Due rientri che aumenterebbero sensibilmente le possibilità di scelta di Inzaghi, nonostante nelle ultime due partite prima della sosta il Palermo sia riuscito a sopperire alle loro assenze.

Inzaghi prova il 4-3-3

Le novità, però, non riguardano soltanto l’infermeria. L’inserimento di Luca Mazzitelli in lista al posto dell’infortunato Strefezza ha aumentato le alternative a centrocampo e sta spingendo Inzaghi a valutare nuove soluzioni.

Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo costruito intorno al 4-2-3-1 si è ritrovato, dopo l’infortunio di Strefezza, con meno alternative tra gli esterni offensivi. Oltre a Johnsen e Vavassori rimane Gyasi, che non è propriamente un attaccante di fascia.

Da qui nasce l’idea di modificare lo spartito in mezzo al campo, sfruttando anche le caratteristiche di Mazzitelli.

Durante tutta la settimana Inzaghi ha provato il 4-3-3, con un vertice basso e due centrocampisti più avanzati. Mazzitelli è stato testato sia nel ruolo di play sia come mezzala.

Le combinazioni provate sono state diverse: Ranocchia davanti alla difesa con Mazzitelli e Segre ai suoi lati, oppure Mazzitelli regista con Ranocchia e Segre mezzali. Nelle varie esercitazioni sono stati utilizzati anche Palumbo e Gomes come interni capaci di attaccare lo spazio.

Mazzitelli cerca la condizione migliore

Parallelamente agli esperimenti tattici, Mazzitelli sta cercando di raggiungere la migliore condizione fisica dopo un’estate trascorsa nell’incertezza sul proprio futuro.

Il centrocampista si prepara così a ritagliarsi uno spazio sempre più importante. La nuova soluzione resta comunque un’opzione sulla quale Inzaghi sta lavorando e non è detto che venga proposta dall’inizio già contro l’Empoli.

Il tecnico, infatti, potrebbe utilizzare il 4-3-3 anche come variante a partita in corso, sfruttando i cambi per ridisegnare il Palermo durante la gara.

Quattro trasferte nelle prossime sei

Dopo una pausa così lunga, Inzaghi potrebbe preferire inizialmente la continuità, senza modificare eccessivamente un sistema che ha portato il Palermo fino alla vetta.

Anche perché il calendario, evidenzia ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, proporrà un ciclo particolarmente impegnativo: quattro trasferte nelle prossime sei partite.

Tra gli appuntamenti ci sarà lo scontro diretto contro il Pisa, oltre alle sfide con due outsider indicate come insidiose quali Mantova e Ascoli. Sulla carta appaiono invece più agevoli i due impegni casalinghi al Barbera contro Carrarese e Vicenza.

Dalla prossima settimana, dunque, il Palermo tornerà a fare sul serio. Inzaghi avrà il compito di difendere la leadership e mandare un segnale alle altre concorrenti per la promozione, potendo contare su una rosa che, tra recuperi ed esperimenti tattici, potrebbe presentarsi alla ripresa ancora più ricca di soluzioni.