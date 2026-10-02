Tuttosport: “Hernani pronto, il Palermo ride. Inzaghi studia nuove soluzioni”

Una sosta lunghissima, ma utile al Palermo per recuperare uomini e ampliare le proprie soluzioni tattiche. La capolista solitaria della Serie B aveva trovato ritmo, risultati e una nuova identità, ma gli infortuni avevano improvvisamente ridotto le alternative a disposizione di Filippo Inzaghi, soprattutto sulla trequarti. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, alla ripresa il tecnico dovrebbe però ritrovare Perin e, con ogni probabilità, anche Hernani.

Strefezza resterà ancora fuori e per il suo rientro bisognerà attendere novembre, dopo la successiva sosta per gli impegni delle nazionali. Diversa la situazione di Perin e Hernani, entrambi fermati da un sovraccarico muscolare.





I due hanno continuato ad allenarsi separatamente dal gruppo, ma secondo quanto riportato da Luigi Butera su Tuttosport, da lunedì dovrebbero tornare regolarmente a lavorare insieme ai compagni. Perin sarà sicuramente a disposizione per la trasferta di Empoli, mentre c’è fiducia anche per Hernani.

Hernani, un’opzione in più per Inzaghi

Il recupero del brasiliano assume un’importanza particolare per le possibilità tattiche del Palermo. Hernani può infatti essere utilizzato sulla trequarti, ma all’occorrenza anche in mediana, offrendo a Inzaghi un’alternativa preziosa in una zona del campo nella quale gli infortuni avevano ridotto le scelte.

La pausa sta servendo anche per portare Luca Mazzitelli nelle migliori condizioni. Il centrocampista, inserito in lista al posto dell’infortunato Strefezza, rappresenta un’altra pedina attraverso la quale il tecnico può modificare l’assetto della squadra.

Il Palermo ripartirà dal 4-2-3-1, modulo destinato a essere utilizzato anche a Empoli, ma nel laboratorio del CFA di Torretta Inzaghi sta lavorando pure su altre soluzioni.

Dal 4-2-3-1 al 4-3-3

Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, l’altro sistema sul quale sta lavorando Inzaghi è il 4-3-3. Una soluzione già intravista in alcuni momenti delle prime cinque giornate, quando Palumbo e Hernani, partendo da sottopunta, hanno abbassato la propria posizione trasformandosi in mezzali.

L’obiettivo è aumentare la presenza in mezzo al campo e garantire maggiore equilibrio a una squadra che, con tanti uomini offensivi contemporaneamente sul terreno di gioco, può talvolta concedere qualcosa agli avversari.

Proprio in questa prospettiva Inzaghi ha voluto verificare a Torretta anche le caratteristiche di Mazzitelli in più posizioni. Il nuovo centrocampista è stato provato sia da perno davanti alla difesa sia da mezzala, all’interno di un reparto nel quale Ranocchia e Segre dovrebbero rappresentare gli altri due punti fermi.

Mazzitelli amplia le possibilità

L’esperimento potrebbe diventare una soluzione concreta già alla ripresa del campionato, soprattutto nelle fasi delle partite in cui sarà necessario proteggere un eventuale vantaggio.

Sono alternative che Inzaghi aveva auspicato già nelle prime settimane della stagione e che, con l’arrivo di Mazzitelli, possono adesso essere utilizzate concretamente.

Luigi Butera su Tuttosport sottolinea come queste possibilità potrebbero rivelarsi particolarmente utili proprio lontano dal Barbera. Il Palermo, infatti, riprenderà il proprio cammino con due trasferte: prima Empoli e successivamente Mantova.

Due appuntamenti nei quali, oltre a cercare di consolidare il primato, Inzaghi potrebbe iniziare a mettere in pratica gli ultimi esperimenti studiati durante la lunga sosta. Con Perin verso il rientro, Hernani vicino al recupero e Mazzitelli sempre più inserito, il tecnico rosanero può tornare ad avere maggiori alternative a disposizione.