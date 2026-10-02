Perna: «Il Palermo può fare un campionato a sé»

Armando Perna vede un Palermo con tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista assoluto in Serie B. L’ex calciatore e dirigente, intervistato in esclusiva da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, ha affrontato diversi temi, dalla Nazionale al campionato cadetto, soffermandosi anche sulla formazione rosanero.

Alla domanda sulla Serie B, Perna ha indicato proprio il Palermo come una squadra potenzialmente in grado di disputare un torneo differente rispetto alla concorrenza.





«La squadra della mia città è forte e ha trovato la quadra. Poi ci sono squadre come Verona, Pisa e Cremonese. Ma il Palermo può fare un campionato a sé», ha dichiarato Perna nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.

Parole importanti per i rosanero, con Perna che sottolinea soprattutto la forza della squadra e l’equilibrio trovato in questo avvio di stagione.

Perna: «Italia-Francia un bel banco di prova»

Nel corso dell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Perna ha parlato anche della Nazionale e della sfida contro la Francia.

«Un bel banco di prova per questa Nazionale che sta nascendo con giovani interessanti a cui va dato il tempo di crescere e sbagliare. Dopo la prestazione contro la Turchia la squadra ha preso consapevolezza e può darci soddisfazioni».

Sul futuro degli azzurri ha aggiunto: «Bisogna essere sempre positivi e andare dietro alle annate giovani che hanno portato risultati. Bisogna farli crescere con la giusta calma».

Serie A, Perna indica Roma e Como

Spazio anche alla Serie A. Alla domanda sulla possibilità che la Roma possa rappresentare l’antagonista dell’Inter, Perna ha risposto: «Sì. Ma anche il Como potrebbe dare fastidio, anche se non è ancora pronto per vincere lo Scudetto».

L’ex dirigente ha parlato inoltre dell’Empoli, club nel quale ha lavorato in passato: «È un Empoli che sta ricostruendo e ripartendo con una sua storia. Qualche difficoltà ci può stare».

Il nuovo progetto Xagon

In attesa di una nuova esperienza professionale nel calcio, Perna si è dedicato anche a Xagon, progetto legato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo del pallone.

«Un progetto partito a marzo. Un network di intelligenza artificiale per il calcio che mi ha dato tanto in termini di conoscenze. Il calcio va visto sotto ogni punto di vista, il live è importante ma anche gli algoritmi utilizzati nel modo giusto sono utili. Oggi bisogna essere più veloci e arrivare prima degli altri».

Infine, parlando del proprio futuro, Perna ha spiegato ad Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb: «Sono pronto, ho voglia di ripartire. Aspetto la possibilità di una nuova strada per crescere, migliorare e dimostrare cosa ho imparato in questi anni».

Per il Palermo, intanto, arriva un attestato di fiducia significativo: secondo Perna, la formazione rosanero ha trovato la propria quadratura e possiede la forza necessaria per provare a disputare «un campionato a sé».