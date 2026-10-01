Empoli, Artico: «Andreoletti? Lo seguivo da un po’, contento della scelta fatta»

Il direttore sportivo dell’Empoli, Fabio Artico, è intervenuto oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Matteo Andreoletti. Il ds ha fatto il punto su questo inizio di stagione, commentando la scelta del cambio in panchina.

«Dopo cinque gare si può fare un mini-bilancio, queste partite hanno dato delle indicazioni – spiega il ds – stiamo crescendo come gruppo, messo in mostra ragazzi che hanno potenzialità ma devono lavorare tanto».





Artico ha poi evidenziato una delle qualità fondamentali di questa squadra: «Abbiamo la forza del gruppo, che non è facile trovare, ragazzi che mettono grande disponibilità e responsabilità per la maglia che indossano. Il gruppo è il punto di continuità»

Un commento inoltre sul nuovo allenatore: «Matteo Andreoletti è un tecnico che seguivo da un po’. Un allenatore giovane che ha già esperienze importanti ed ottenuto grandi risultati. Lo conosco da parecchio, ne apprezzo le idee e modo di allenare. Sono contento della scelta fatta, siamo convinti che lui sia l’allenatore giusto per iniziare un percorso e dare seguito al cammino fatto in questi mesi»

Infine, sul recente cambio di allenatore: «Non considero il cambio alla guida tecnica come un fallimento ma come una opportunità, vedo sempre il positivo. Non sono qui a dire chi ha sbagliato, penso sia giusto e onesto affermare che il binomio Empoli-Pagliuca non ha funzionato per motivi diversi tanto che ripartiamo con un nuovo allenatore, che ha energia e competenza, mentre Pagliuca sta iniziando il suo percorso con un altro club»