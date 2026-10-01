Euro 2032, Malagò: «Ad oggi solo uno stadio sarebbe in linea»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
malagò

Ospite all’assemblea di Lega Pro, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni, tornando a parlare dell’organizzazione di Euro 2032 e facendo il punto sulla situazione stadi.

«È un tema, quello dei grandi eventi sportivi, di cui sono portabandiera da anni – spiega Malagò -. Penso a Milano Cortina, all’America’s Cup, all’ATP, ai Giochi del Mediterraneo: grazie a questi eventi si mettono in gioco investimenti che non sono accelerati, ma direi proprio inventati»


Il numero uno della FIGC ha poi commentato la situazione stadi: «Se c’è un buco in strada è chiaro che hai difficoltà, ma se te la sistemano la tua vita va avanti: se non hai uno stadio pronto, hai necessità di accelerare, e infatti nelle ultime ore sono arrivate d»

Malagò ha inoltre rivelato: «L’UEFA ci sta guardando con molta attenzione, con massimo rispetto per l’Italia anche alla presenza del primo vicepresidente Gravina: a oggi solo uno stadio (l’Allianz Stadium, ndr) sarebbe in linea»

Infine, un commento sul match di domani degli azzurri contro la Francia: «Che faccia bella figura. È complicato, lo so, ma ci spero. La strada intrapresa è quella giusta: se a marzo siamo usciti con la Bosnia, non diventiamo fenomeni in un giorno. Ma stiamo creando dei pressupposti con dei ragazzi, individuati in maniera inaspettata e con coraggio. La strada non può che essere questa»

 

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