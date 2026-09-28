Corriere dello Sport: “Italia, Mancini cambia tutto contro la Turchia: otto-nove novità. Pio Esposito guida l’attacco”

L’Italia cambia volto per rialzarsi immediatamente. Dopo la sconfitta contro il Belgio all’esordio in Nations League, Roberto Mancini prepara una vera rivoluzione per la sfida di questa sera contro la Turchia di Vincenzo Montella. All’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, calcio d’inizio alle 20.45, il commissario tecnico azzurro dovrebbe modificare otto o nove uomini rispetto alla formazione vista all’Olimpico.

Come scrive Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la Nazionale è chiamata a dare una risposta immediata dopo il difficile debutto. Francia e Belgio hanno già preso vantaggio e il doppio confronto con la Turchia, tra la gara di Bursa e il ritorno del 5 ottobre a Bologna, assume un peso importante per la classifica del girone.





Otto-nove cambi: rivoluzione Mancini

Il tempo per lavorare continua a essere poco e Mancini deve conciliare la necessità di ottenere risultati con quella di far crescere una Nazionale profondamente rinnovata. Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport sottolinea come il Ct abbia convocato 34 calciatori, prima di perdere Zaniolo per infortunio.

Dieci giocatori sono rimasti a Coverciano per allenarsi e recuperare: Barella, Gianluca Mancini, Coppola, Maldini, Pessina, Ahanor, Inacio, Kouadio, Zoma e Ricci.

A Bursa, dunque, sarà un’altra Italia. Mancini è pronto a cambiare otto o nove elementi rispetto alla partita contro il Belgio.

Secondo la probabile formazione riportata dal Corriere dello Sport, gli azzurri dovrebbero partire ancora con il 4-3-3: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Fagioli, Tonali, Frattesi; Raspadori, Pio Esposito, Cambiaghi.

Montella dovrebbe rispondere con Altay; Celik, Demiral, Kabak, Elmali; Ozcan, Arda Guler, Kokcu; Akgun, Yilmaz, Can Uzun.

Tonali: «Lasciate stare i giovani, date le colpe a noi»

Mancini è tornato sulla panchina azzurra con il compito di ottenere risultati immediati e, contemporaneamente, individuare i giocatori sui quali costruire il futuro. Una missione resa ancora più complicata dall’assenza di amichevoli nelle quali sperimentare nuove soluzioni.

In questo contesto arriva anche il messaggio di Sandro Tonali, riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport:

«Lasciate stare i giovani, date le colpe a noi».

Parole da leader dopo una serata complicata soprattutto per alcuni dei debuttanti.

Turchia-Italia, le probabili formazioni

TURCHIA (4-3-3): Altay; Celik, Demiral, Kabak, Elmali; Ozcan, Arda Guler, Kokcu; Akgun, Yilmaz, Can Uzun. Ct: Montella.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Fagioli, Tonali, Frattesi; Raspadori, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

VAR: Attwell (Inghilterra).

Stadio: Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu, Bursa.

Calcio d’inizio: ore 20.45.

TV: Rai 1.

Per Mancini è già una partita delicata. Dopo il passo falso contro il Belgio, l’Italia cerca a Bursa la prima risposta del nuovo corso e lo farà affidandosi a una formazione profondamente rinnovata.