Corriere dello Sport: “Palermo, Perin ed Hernani verso il rientro. Possibile test a Torretta per Mazzitelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
palermo padova 2-1 (7)

Dopo la giornata di riposo concessa ieri, il Palermo torna al lavoro e comincia a intensificare la preparazione in vista della trasferta contro l’Empoli, in programma il 10 ottobre alla ripresa del campionato. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, durante la settimana potrebbero arrivare novità importanti anche dall’infermeria.

Perin ed Hernani sono infatti candidati a rientrare in gruppo. Il portiere è reduce da un sovraccarico muscolare alla gamba sinistra, mentre il trequartista è stato fermato da un problema analogo alla gamba destra. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, salvo sorprese entrambi dovrebbero tornare a disposizione per la sfida del Castellani.


Tempi decisamente più lunghi, invece, per Gabriel Strefezza. L’attaccante è alle prese con una lesione al flessore della gamba sinistra e potrebbe tornare tra gli effettivi tra circa tre mesi. Proprio la lunga assenza di Strefezza ha portato il Palermo a sostituirlo nella lista Over con Luca Mazzitelli.

L’attenzione dello staff è rivolta anche alle condizioni del centrocampista arrivato da svincolato lo scorso 10 settembre. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea come nei prossimi giorni non sia esclusa l’organizzazione a Torretta di un’amichevole o di un test in famiglia.

Un’occasione che permetterebbe soprattutto a Mazzitelli di mettere minuti nelle gambe e riacquisire il ritmo partita. Il Palermo prosegue dunque il lavoro durante la sosta con lo sguardo rivolto alla trasferta di Empoli e, come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, con la prospettiva di recuperare Perin ed Hernani e di accelerare l’inserimento del nuovo centrocampista.

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