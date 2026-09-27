Palermo Women, Chiappara: «Bella emozione esordire con una vittoria»

L’allenatore del Palermo Women Emanuele Chiappara ha commentato ai microfoni ufficiali del Club la vittoria ottenuta contro il Racing Catania, sottolineando le indicazioni positive emerse dalla gara.

«È stata una bella emozione esordire sulla panchina del Palermo Women, resa ancora più significativa dalla prima vittoria stagionale – ha dichiarato Chiappara –. La partita è stata importante per vedere i progressi fatti durante la preparazione e per misurarci con una squadra avversaria del nostro livello».





Il tecnico rosanero ha poi evidenziato l’intensità e la personalità mostrate dalla squadra: «Dopo essere riuscite a sbloccare la gara tutto è venuto più semplice. Siamo molto soddisfatti della tenuta atletica e della personalità messa in campo dall’intero gruppo. Adesso guardiamo fiduciosi alla gara di ritorno».