Athletic Club Palermo, Marino: «Grandissima vittoria, il campionato quest’anno è più difficile»

Al termine della gara vinta per 3-0 contro il Milazzo, l’allenatore in seconda dell’Athletic Club Palermo, Domenico Marino, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando la difficoltà della sfida e la reazione arrivata dopo un avvio equilibrato.

«La reazione è arrivata, abbiamo fatto una grande prestazione contro un buon Milazzo, ben messo in campo e abbiamo ottenuto una grandissima vittoria».





Marino ha poi evidenziato le difficoltà incontrate contro una squadra particolarmente attenta in fase difensiva: «Abbiamo anche sofferto, perché giocare contro una squadra che ti gioca tutta la squadra dietro la linea della palla si fa un po’ di fatica».

La svolta è arrivata con il cambio tattico nella ripresa: «Poi abbiamo cambiato modulo nel secondo tempo, abbiamo inserito un trequartista alle due punte e da lì è cambiato qualcosa. E poi è arrivato anche l’episodio del calcio di rigore che ci sta».

L’allenatore in seconda ha dedicato spazio anche ai giocatori protagonisti della gara, sottolineando la qualità della rosa: «Sono contento per Avellino e anche per lo stesso Bova, sono contento per lui, per il gol e perché sappiamo comunque il valore di questo ragazzo».

Una rosa ampia che, secondo Marino, rappresenta allo stesso tempo una risorsa e una difficoltà nelle scelte: «Sono contento perché la rosa è abbastanza ampia, quindi per noi è anche difficile, ma meglio così. Decidere poi gli undici, poi con quelli che verranno poi in panchina».

Infine, uno sguardo al campionato, che secondo Marino presenta un livello di difficoltà superiore rispetto alla scorsa stagione: «Sicuramente, anche se a mio avviso il campionato quest’anno è un po’ più difficile rispetto a quello dell’anno scorso. Poi anche le squadre approcciano comunque con un atteggiamento diverso, visto quello che abbiamo fatto l’anno scorso».

«Tanti giocatori sono rimasti, quindi è un campionato abbastanza di alto livello. Partiamo da questi tre punti, domenica abbiamo una trasferta difficile, quindi ci prepariamo da martedì».