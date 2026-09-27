Serie D, risultati e classifica: Reggina in fuga, colpo Trapani a Ragusa. Avola avanti a Favara

La Reggina non si ferma e continua a comandare il girone I di Serie D. Gli amaranto superano 2-0 l’Igea Virtus, centrano la quinta vittoria consecutiva e salgono a quota 15. Alle loro spalle resta il Sambiase, che travolge 4-1 la Vigor Lamezia e raggiunge i 13 punti.

Sorride anche la Vibonese, capace di imporsi 2-0 sul campo della Nissa e di agganciare proprio l’Igea Virtus a quota 10.





Giornata positiva per l’Athletic Palermo, che al Velodromo “Paolo Borsellino” supera nettamente 3-0 il Milazzo. Successo casalingo anche per la Digiesse PraiaTortora, che piega 1-0 il Gela, mentre il Siracusa batte con lo stesso risultato il Modica.

Arriva inoltre la prima vittoria stagionale del Trapani: i granata passano 1-0 sul campo del Ragusa e conquistano tre punti importanti per provare a risalire la classifica.

Non è invece ancora terminata Castrumfavara-Calcio Avola. La formazione rossoblù è in vantaggio, ma la gara è ancora in corso: risultato e classifica delle due squadre devono quindi essere considerati provvisori.

I risultati

Athletic Palermo-Milazzo 3-0

Digiesse PraiaTortora-Gela 1-0

Nissa-Vibonese 0-2

Reggina-Igea Virtus 2-0

Sambiase-Vigor Lamezia 4-1

Siracusa-Modica 1-0

USD Ragusa-Trapani 0-1

Castrumfavara-Calcio Avola in corso, Avola in vantaggio

Classifica

Reggina 15

Sambiase 13

Vibonese 10

Igea Virtus 10

Digiesse PraiaTortora 9

Licata 8

Athletic Palermo 7

Nissa 7

Calcio Avola 7*

Milazzo 6

Castrumfavara 5*

Siracusa 4

Modica 4

Gela 3

USD Ragusa 2

Vigor Lamezia 2

Enna 1

Trapani -2

* Castrumfavara-Calcio Avola è ancora in corso e l’Avola è in vantaggio. La classifica riportata è quindi provvisoria per le due formazioni.

La quinta giornata conferma dunque la Reggina al comando a punteggio pieno, davanti al Sambiase. Vibonese e Igea Virtus condividono quota 10, mentre il Trapani trova il primo successo stagionale. Resta da attendere il triplice fischio di Castrumfavara-Avola per completare definitivamente risultati e classifica.