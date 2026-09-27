Serie D, risultati e classifica: Reggina in fuga, colpo Trapani a Ragusa. Avola avanti a Favara
La Reggina non si ferma e continua a comandare il girone I di Serie D. Gli amaranto superano 2-0 l’Igea Virtus, centrano la quinta vittoria consecutiva e salgono a quota 15. Alle loro spalle resta il Sambiase, che travolge 4-1 la Vigor Lamezia e raggiunge i 13 punti.
Sorride anche la Vibonese, capace di imporsi 2-0 sul campo della Nissa e di agganciare proprio l’Igea Virtus a quota 10.
Giornata positiva per l’Athletic Palermo, che al Velodromo “Paolo Borsellino” supera nettamente 3-0 il Milazzo. Successo casalingo anche per la Digiesse PraiaTortora, che piega 1-0 il Gela, mentre il Siracusa batte con lo stesso risultato il Modica.
Arriva inoltre la prima vittoria stagionale del Trapani: i granata passano 1-0 sul campo del Ragusa e conquistano tre punti importanti per provare a risalire la classifica.
Non è invece ancora terminata Castrumfavara-Calcio Avola. La formazione rossoblù è in vantaggio, ma la gara è ancora in corso: risultato e classifica delle due squadre devono quindi essere considerati provvisori.
I risultati
Athletic Palermo-Milazzo 3-0
Digiesse PraiaTortora-Gela 1-0
Nissa-Vibonese 0-2
Reggina-Igea Virtus 2-0
Sambiase-Vigor Lamezia 4-1
Siracusa-Modica 1-0
USD Ragusa-Trapani 0-1
Castrumfavara-Calcio Avola in corso, Avola in vantaggio
Classifica
Reggina 15
Sambiase 13
Vibonese 10
Igea Virtus 10
Digiesse PraiaTortora 9
Licata 8
Athletic Palermo 7
Nissa 7
Calcio Avola 7*
Milazzo 6
Castrumfavara 5*
Siracusa 4
Modica 4
Gela 3
USD Ragusa 2
Vigor Lamezia 2
Enna 1
Trapani -2
* Castrumfavara-Calcio Avola è ancora in corso e l’Avola è in vantaggio. La classifica riportata è quindi provvisoria per le due formazioni.
La quinta giornata conferma dunque la Reggina al comando a punteggio pieno, davanti al Sambiase. Vibonese e Igea Virtus condividono quota 10, mentre il Trapani trova il primo successo stagionale. Resta da attendere il triplice fischio di Castrumfavara-Avola per completare definitivamente risultati e classifica.