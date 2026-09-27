Palermo, domenica di relax per Strefezza: gita a Trapani con la famiglia durante la sosta
Una domenica di relax lontano dal campo per Gabriel Strefezza. L’attaccante del Palermo, alle prese con il percorso di recupero dall’infortunio che lo terrà ancora a lungo lontano dalle gare ufficiali, ha approfittato della pausa del campionato per concedersi una gita fuori porta insieme alla famiglia.
La destinazione scelta dal calciatore rosanero è stata Trapani. Una giornata trascorsa tra famiglia e momenti di svago, come testimoniano le immagini della visita nella città siciliana.
Una parentesi di tranquillità per Strefezza mentre prosegue il recupero dall’infortunio, con l’obiettivo di tornare successivamente a disposizione del Palermo.
Visualizza questo post su Instagram