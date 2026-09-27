Palermo, domenica di relax per Strefezza: gita a Trapani con la famiglia durante la sosta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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Una domenica di relax lontano dal campo per Gabriel Strefezza. L’attaccante del Palermo, alle prese con il percorso di recupero dall’infortunio che lo terrà ancora a lungo lontano dalle gare ufficiali, ha approfittato della pausa del campionato per concedersi una gita fuori porta insieme alla famiglia.

La destinazione scelta dal calciatore rosanero è stata Trapani. Una giornata trascorsa tra famiglia e momenti di svago, come testimoniano le immagini della visita nella città siciliana.


Una parentesi di tranquillità per Strefezza mentre prosegue il recupero dall’infortunio, con l’obiettivo di tornare successivamente a disposizione del Palermo.

 

 

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