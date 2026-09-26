Miccoli Legends Game, Amauri: «Giocare al Barbera è qualcosa di unico. Miccoli è un fratello»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
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Grande emozione per Amauri al termine di The Last Match – Miccoli Legends Game. L’ex attaccante rosanero è intervenuto in mixed zone dopo la partita disputata al Renzo Barbera, raccontando le sensazioni provate nel tornare a indossare la maglia del Palermo dopo tanti anni.

«Giocare al Barbera è qualcosa di unico. Indossare la maglia del Palermo dopo tanti anni è emozionante».


Amauri ha poi dedicato poche ma significative parole a Fabrizio Miccoli, con il quale ha condiviso questa speciale serata al Barbera:

«Miccoli è un fratello».

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