Miccoli Legends Game, Maradona Jr: «Papà direbbe che Fabrizio è il 10 più forte degli ultimi trent’anni in Italia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
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Diego Armando Maradona Jr tra i protagonisti al Renzo Barbera di The Last Match – Miccoli Legends Game, la serata dedicata a Fabrizio Miccoli. Maradona Jr ha raccontato l’emozione di essere presente a Palermo per rappresentare quello che, fin da bambino, è stato l’idolo dell’ex capitano rosanero.

«È un grande onore per me essere qui a rappresentare l’idolo di Fabrizio da quando era bambino. Quando mi ha chiamato, il mio cuore è esploso di gioia. Fabrizio merita tutto, sono felice di essere qui».


Maradona Jr ha poi dedicato a Miccoli parole importanti, immaginando ciò che avrebbe detto suo padre:

«Papà direbbe che Fabrizio è il 10 più forte degli ultimi trent’anni in Italia».

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