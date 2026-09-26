Corriere dello Sport: “Palermo, Barbera da record: nelle prime cinque giornate nessuno ha portato più tifosi allo stadio”
Il Renzo Barbera domina la classifica degli spettatori in Serie B. Nelle prime cinque giornate della stagione 2026/27, le tre partite con il pubblico più numeroso sono state tutte disputate a Palermo, con numeri che confermano ancora una volta la grande partecipazione della tifoseria rosanero.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, al primo posto c’è Palermo-Sampdoria del 7 settembre, che ha portato sugli spalti del Barbera 33.196 spettatori.
Seconda posizione per Palermo-Juve Stabia, disputata il 23 agosto davanti a 32.106 persone. Completa il podio Palermo-Padova del 19 settembre, con 29.194 spettatori.
Alle spalle delle tre gare disputate al Barbera, secondo la graduatoria del Corriere dello Sport, figurano due partite giocate a Genova: Sampdoria-Catanzaro con 25.620 spettatori e Sampdoria-Juve Stabia con 24.883.
Il Barbera oltre quota 30 mila
Il rapporto tra il Palermo e il suo pubblico trova conferma anche nei dati della passata stagione. Il Corriere dello Sport ricorda che in ben otto occasioni il Barbera ha superato quota 30 mila spettatori.
Il dato più alto fu registrato in Palermo-Catanzaro del 20 maggio 2026, con 33.286 presenze. Seguono Palermo-Modena con 32.922, Palermo-Padova con 32.506, Palermo-Bari con 32.363 e Palermo-Frosinone con 32.181.
Sopra quota 30 mila anche Palermo-Cesena con 31.959 spettatori, Palermo-Venezia con 31.933 e Palermo-Reggiana con 30.868.
I numeri pubblicati dal Corriere dello Sport fotografano dunque una continuità impressionante: dopo le otto partite oltre quota trentamila della scorsa stagione, il Barbera ha occupato tutte le prime tre posizioni della graduatoria delle presenze nelle prime cinque giornate della nuova Serie B.