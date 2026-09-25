Bari, Marino: «Viste le notizie sulla Juve Stabia avremmo meritato la Serie B»

Torna a far discutere la situazione legata alla Juve Stabia e alle vicende societarie che hanno coinvolto il club campano. A intervenire sull’argomento è stato Pierpaolo Marino, direttore generale del Bari, che ha parlato anche della possibilità che i biancorossi potessero essere riammessi in Serie B.

«Il Bari avrebbe meritato di essere iscritto in Serie B, viste le notizie sulla Juve Stabia», ha dichiarato Marino, come riportato da PianetaBari.





Il dirigente biancorosso ha poi commentato anche la manifestazione organizzata dai tifosi del Bari in occasione dell’iniziativa dedicata a Protti: «Devo fare i complimenti agli ultras per la manifestazione per Protti. Sono andato lì per Protti, mi sono sentito accolto dai tifosi in maniera cordiale. È bello vedere il cuore di questa città per i campioni del passato».

Sul fronte Juve Stabia, la situazione resta complessa. Il club di Castellammare di Stabia è alle prese con problematiche societarie e ha recentemente ricevuto due punti di penalizzazione, in seguito a vicende legate a sequestri nei confronti del proprietario Andrea Guerri.