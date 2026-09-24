Infortunio Shpendi tiene in ansia l’Empoli: l’obiettivo è recuperarlo in vista del Palermo

Tegola in casa Empoli. L’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Stiven Shpendi ha confermato i timori dello staff medico azzurro: l’attaccante classe 2003 soffre infatti di una fascite plantare. Il giovane centravanti era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco poco prima dell’intervallo durante la sfida di domenica scorsa contro il Modena.

Come evidenziato da La Nazione, le condizioni dell’atleta verranno monitorate giorno per giorno. La lunga sosta per le nazionali giunge tuttavia al momento opportuno per il club toscano, consentendo al giocatore di avviare subito il percorso terapeutico senza perdere troppe gare ufficiali.





I tempi di recupero per questo genere di infortuni oscillano solitamente tra le due settimane e un mese nei casi di maggiore gravità. L’obiettivo dello staff tecnico è fare il possibile per rimettere Shpendi a disposizione in vista del match contro il Palermo, in programma per il prossimo 10 ottobre.