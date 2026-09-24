Infortunio Shpendi tiene in ansia l’Empoli: l’obiettivo è recuperarlo in vista del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Shpendi-foto-Empoli-fc-e1757868421131

Tegola in casa Empoli. L’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Stiven Shpendi ha confermato i timori dello staff medico azzurro: l’attaccante classe 2003 soffre infatti di una fascite plantare. Il giovane centravanti era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco poco prima dell’intervallo durante la sfida di domenica scorsa contro il Modena.

Come evidenziato da La Nazione, le condizioni dell’atleta verranno monitorate giorno per giorno. La lunga sosta per le nazionali giunge tuttavia al momento opportuno per il club toscano, consentendo al giocatore di avviare subito il percorso terapeutico senza perdere troppe gare ufficiali.


I tempi di recupero per questo genere di infortuni oscillano solitamente tra le due settimane e un mese nei casi di maggiore gravità. L’obiettivo dello staff tecnico è fare il possibile per rimettere Shpendi a disposizione in vista del match contro il Palermo, in programma per il prossimo 10 ottobre.

Altre notizie

9668427_23161734_guerri

Juve Stabia, azzerato il Cda: estromesso Guerri, Alfonso Morrone è il nuovo presidente

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
de angelis primavera

Palermo, settore giovanile e Femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
pagliuca empoli

Clamoroso Empoli: tensione tra Pagliuca e la società, possibile addio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
zanetti_empoli_lazio_210623

Zanetti: «Palermo macchina per vincere, Inzaghi maestro di promozioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
sibeg

Palermo FC, nuova partnership con Sibeg: Coca-Cola e Powerade al fianco dei rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (8) Inzaghi Dionigi

Dionigi: «Palermo avvantaggiato. Inzaghi ha creato bel clima»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
image

L’Arena: “Hellas Verona, spunta la tedesca EWE: sul tavolo fino a 100 milioni. Il nuovo Bentegodi al centro dell’affare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
97-lamberto23

Piovanelli: «Palermo favorito numero uno per la Serie A. Pisa? Potenziale enorme»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Screenshot 2026-09-24 094205

Juve Stabia, sequestro da 152,9 milioni al proprietario Guerri: indagine sui crediti del Superbonus

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
mazzitelli (3)

Repubblica: “Mazzitelli: «Palermo è la mia occasione di rilancio. Qui organizzazione da grande di Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (15) miccoli

Gazzetta dello Sport: “Miccoli: «Palermo ha il destino nelle sue mani per la Serie A. Vavassori ha la freddezza dei grandi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (14) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera corre da big: solo cinque club di Serie A hanno una media spettatori migliore”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026

Ultimissime

Shpendi-foto-Empoli-fc-e1757868421131

Infortunio Shpendi tiene in ansia l’Empoli: l’obiettivo è recuperarlo in vista del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Aronica-1

Trapani, esonerato mister Salvatore Aronica: il comunicato ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
9668427_23161734_guerri

Juve Stabia, azzerato il Cda: estromesso Guerri, Alfonso Morrone è il nuovo presidente

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
de angelis primavera

Palermo, settore giovanile e Femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
pagliuca empoli

Clamoroso Empoli: tensione tra Pagliuca e la società, possibile addio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026