Clamoroso Empoli: tensione tra Pagliuca e la società, possibile addio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
pagliuca empoli
Mentre la squadra prosegue il lavoro sul campo in vista del rientro dalla sosta per le Nazionali, in casa Empoli esplode un vero e proprio terremoto societario. Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Luca Cilli, si sarebbe consumato uno scontro acceso tra il tecnico degli azzurri, Guido Pagliuca, e i vertici dirigenziali riguardo alla strada strategica e tecnica da seguire.
Le parti sarebbero attualmente molto distanti e, qualora non si dovesse raggiungere un punto d’incontro nelle prossime ore, l’ipotesi di una separazione anticipata diventerà concreta. Un possibile avvicendamento sulla panchina toscana rappresenterebbe un duro scossone in questa pausa del campionato, giunto in maniera del tutto inaspettata considerato l’avvio di stagione complessivamente positivo della squadra.
Nel frattempo, la dirigenza azzurra avrebbe già iniziato a guardarsi intorno per tutelarsi: tra i primi profili vagliati spiccano i nomi di Fabio Caserta, per il quale si tratterebbe di un ritorno, e di Matteo Andreoletti, giovane tecnico particolarmente apprezzato dalla società.
Una situazione di forte incertezza che riguarda da vicino anche i rosanero: l’Empoli, infatti, sarà il prossimo avversario del Palermo alla ripresa del torneo dopo la sosta.

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