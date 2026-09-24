Zanetti: «Palermo macchina per vincere, Inzaghi maestro di promozioni»
Intervistato dai microfoni di TuttoB e ripreso da TMW, l’allenatore Paolo Zanetti ha analizzato le dinamiche e le gerarchie di questo avvio di campionato di Serie B, tracciando un quadro preciso tra conferme, sorprese e giovani talenti.
In merito alle rivelazioni di queste prime giornate, il tecnico ha speso parole di grande stima per il Südtirol: «Sta facendo un lavoro importante, con una squadra molto rinnovata e ringiovanita. È lassù con pieno merito». Apprezzamenti condivisi anche per il cammino dell’Ascoli: «Ha un progetto partito dalla promozione con Tomei, che ha proposto un calcio bello ed efficace».
Spostando l’attenzione sulle retrocesse dalla massima serie, Zanetti predica pazienza pur riconoscendo la forza dei valori tecnici: «C’è differenza tra Serie A e B, ma alla lunga i valori vengono fuori».
Nessun dubbio, invece, su chi stia viaggiando con i favori del pronostico per la vittoria finale. Il ruolo di principale candidata spetta al Palermo allenato da Filippo Inzaghi: «È una macchina costruita per vincere. Inzaghi è un maestro di promozioni e il primo posto non stupisce nessuno».
In chiusura, l’ex mister di Empoli e Venezia ha acceso i riflettori su alcuni dei profili Under più interessanti del torneo cadetto, indicando in D’Uffizi dell’Ascoli e Rao del Pisa due giovani con le qualità giuste per fare a breve il salto verso la Serie A.