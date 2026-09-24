Zanetti: «Palermo macchina per vincere, Inzaghi maestro di promozioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
zanetti_empoli_lazio_210623
Intervistato dai microfoni di TuttoB e ripreso da TMW, l’allenatore Paolo Zanetti ha analizzato le dinamiche e le gerarchie di questo avvio di campionato di Serie B, tracciando un quadro preciso tra conferme, sorprese e giovani talenti.
In merito alle rivelazioni di queste prime giornate, il tecnico ha speso parole di grande stima per il Südtirol: «Sta facendo un lavoro importante, con una squadra molto rinnovata e ringiovanita. È lassù con pieno merito». Apprezzamenti condivisi anche per il cammino dell’Ascoli: «Ha un progetto partito dalla promozione con Tomei, che ha proposto un calcio bello ed efficace».
Spostando l’attenzione sulle retrocesse dalla massima serie, Zanetti predica pazienza pur riconoscendo la forza dei valori tecnici: «C’è differenza tra Serie A e B, ma alla lunga i valori vengono fuori».
Nessun dubbio, invece, su chi stia viaggiando con i favori del pronostico per la vittoria finale. Il ruolo di principale candidata spetta al Palermo allenato da Filippo Inzaghi: «È una macchina costruita per vincere. Inzaghi è un maestro di promozioni e il primo posto non stupisce nessuno».
In chiusura, l’ex mister di Empoli e Venezia ha acceso i riflettori su alcuni dei profili Under più interessanti del torneo cadetto, indicando in D’Uffizi dell’Ascoli e Rao del Pisa due giovani con le qualità giuste per fare a breve il salto verso la Serie A.

Altre notizie

sibeg

Palermo FC, nuova partnership con Sibeg: Coca-Cola e Powerade al fianco dei rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (8) Inzaghi Dionigi

Dionigi: «Palermo avvantaggiato. Inzaghi ha creato bel clima»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
image

L’Arena: “Hellas Verona, spunta la tedesca EWE: sul tavolo fino a 100 milioni. Il nuovo Bentegodi al centro dell’affare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
97-lamberto23

Piovanelli: «Palermo favorito numero uno per la Serie A. Pisa? Potenziale enorme»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Screenshot 2026-09-24 094205

Juve Stabia, sequestro da 152,9 milioni al proprietario Guerri: indagine sui crediti del Superbonus

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
mazzitelli (3)

Repubblica: “Mazzitelli: «Palermo è la mia occasione di rilancio. Qui organizzazione da grande di Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (15) miccoli

Gazzetta dello Sport: “Miccoli: «Palermo ha il destino nelle sue mani per la Serie A. Vavassori ha la freddezza dei grandi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (14) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera corre da big: solo cinque club di Serie A hanno una media spettatori migliore”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Screenshot 2026-09-24 064631

Escl. Nuno Gomes: «Rapporto speciale con Miccoli. Con Inzaghi il Palermo può lottare per la A»

Giorgio Elia Settembre 24, 2026
pagliuca empoli

Corriere dello Sport: “Empoli, Pagliuca prepara la battaglia: alla ripresa c’è la capolista Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (65) ranocchia

Corriere dello Sport: “Palermo, Ranocchia è diventato un tuttofare: dal numero 10 al centrale difensivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
malagò

Euro 2032, Malagò fiducioso sulla deadline per gli stadi: «Novità positive, integrazioni entro fine settembre»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026

Ultimissime

zanetti_empoli_lazio_210623

Zanetti: «Palermo macchina per vincere, Inzaghi maestro di promozioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
scalvini-2

Italia al lavoro verso il Belgio: Scalvini torna in gruppo, Bianchedi presente a Coverciano

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
sibeg

Palermo FC, nuova partnership con Sibeg: Coca-Cola e Powerade al fianco dei rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (8) Inzaghi Dionigi

Dionigi: «Palermo avvantaggiato. Inzaghi ha creato bel clima»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
image

L’Arena: “Hellas Verona, spunta la tedesca EWE: sul tavolo fino a 100 milioni. Il nuovo Bentegodi al centro dell’affare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026