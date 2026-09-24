Corriere dello Sport: “Empoli, Pagliuca prepara la battaglia: alla ripresa c’è la capolista Palermo”
La sosta arriva nel momento giusto per l’Empoli. Dopo due sconfitte consecutive, la formazione toscana può sfruttare la pausa per recuperare energie e riordinare le idee in vista della ripresa del campionato, quando al Castellani arriverà la capolista Palermo.
Come scrive Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il prossimo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre, con l’Empoli chiamato al testa a testa contro i rosanero. Un impegno importante per una squadra che attraversa un momento complicato ma vuole sfruttare la pausa per rilanciarsi.
Due sconfitte, ma non mancano le attenuanti
Gli ultimi risultati hanno rallentato la corsa degli azzurri, anche se, secondo l’analisi di Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, non mancano le attenuanti.
Contro l’Arezzo la sconfitta è maturata dopo un secondo tempo giocato interamente in inferiorità numerica a causa della frettolosa espulsione di Curto. Una battuta d’arresto considerata immeritata per quanto mostrato dall’Empoli durante la gara.
Anche a Modena i toscani sono riusciti per larghi tratti a tenere testa a una formazione che, per valori tecnici, viene considerata tra le migliori del campionato. Tra i protagonisti anche Belotti, autore dello spettacolare gol dell’1-1, prima del sorpasso firmato una decina di minuti più tardi da Ambrosino.
Oggi la ripresa degli allenamenti
Dopo tre giorni di riposo, l’Empoli tornerà ad allenarsi oggi. Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport fa il punto anche sulle condizioni dei giocatori che hanno accusato problemi fisici.
Da valutare Stiven Shpendi, uscito malconcio dalla partita contro il Modena. L’attaccante potrebbe svolgere un lavoro differenziato soltanto a scopo precauzionale.
Tempi più lunghi, invece, per il giovane esterno italo-irlandese Matteo Egan, infortunatosi contro l’Arezzo. Il giocatore dovrebbe comunque riuscire a recuperare per la ripresa del campionato dopo la lunga sosta dedicata alle Nazionali.
Torna a disposizione anche Filippo Bandinelli, non convocato per la trasferta di Modena perché febbricitante ma pronto a rientrare nel gruppo. Sulla strada del completo recupero c’è inoltre il diciannovenne attaccante Salvatore Monaco.
Gli impegni con le Nazionali
La pausa vedrà diversi calciatori dell’Empoli impegnati con le rispettive selezioni. Come riporta ancora Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, Joseph Ceesay ha risposto alla convocazione del Gambia per le prime sfide di qualificazione alla fase finale della Coppa d’Africa 2027.
Chiamata con l’Under 18 anche per Edoardo Biondini, indicato come una delle grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione dell’Empoli, insieme a Cristian Covelli e Alan Orlandi. Florijan Mežnar sarà invece impegnato con la Slovenia Under 19.
Tutti faranno ritorno in Toscana dopo le partite del 5 ottobre, quando l’Empoli potrà iniziare a concentrarsi definitivamente sulla sfida del Castellani contro il Palermo.