Padova-Papu Gomez: è risoluzione. L’argentino vola a Dubai con la famiglia

Si chiude ufficialmente e in anticipo l’avventura di Alejandro “Papu” Gomez con la maglia del Padova. L’attaccante argentino, recentemente finito fuori dalla lista della rosa biancoscudata, ha firmato la risoluzione del contratto prima di imbarcarsi su un volo diretto negli Emirati Arabi Uniti, accompagnato dalla moglie e dai tre figli.

La nuova tappa della sua carriera sarà la Forte Virtus, club di Dubai guidato dall’ex presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti. La società emiratina sta strutturando una rosa ricca di vecchie conoscenze del calcio italiano: oltre al Papu, negli ultimi giorni si sono concretizzati anche gli arrivi di Mario Rui, Vignato e Buttaro, mentre resta sul tavolo un’offerta per Cristian Buonaiuto, altro profilo attualmente fuori lista al Padova.

Per il club veneto la separazione rappresenta una boccata d’ossigeno sul piano finanziario, con un risparmio stimato che sfiora il mezzo milione di euro sull’ingaggio. Per il trequartista si tratta invece di una scelta di vita e professionale più volte rinviata in passato e ora diventata realtà.



