Serie B, Giudice Sportivo: multe per sette club, squalificati Carissoni e Abildgaard. Ammoniti Pierozzi e Ranocchia del Palermo

Sono stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla quinta giornata di andata della Serie BKT, disputata tra il 18 e il 20 settembre 2026.

Le decisioni sono state adottate dal Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’AIA Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 22 settembre 2026. Il comunicato è stato pubblicato a Milano nella stessa giornata dal presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin.





Tra i provvedimenti spiccano le squalifiche per una giornata inflitte a Lorenzo Carissoni del Padova e Oliver Abildgaard Nielsen della Sampdoria. Diverse anche le ammende alle società. Per quanto riguarda il Palermo, nessuna sanzione economica: ammoniti invece Niccolò Pierozzi e Filippo Ranocchia, entrambi alla prima sanzione.

I risultati della quinta giornata

Il Giudice Sportivo ha innanzitutto reso noti i risultati delle dieci gare, con riserva di eventuali ulteriori decisioni in seguito all’esame della posizione dei calciatori impiegati:

Arezzo-Südtirol 1-4; Ascoli-Avellino 3-1; Carrarese-Benevento 0-1; Cremonese-Virtus Entella 0-0; Hellas Verona-L.R. Vicenza 2-1; Juve Stabia-Cesena 1-1; Mantova-Pisa 2-2; Modena-Empoli 2-1; Palermo-Padova 2-1; Sampdoria-Catanzaro 2-1.

Materiale pirotecnico, nessuna sanzione per nove società

Nel corso della quinta giornata i sostenitori di Ascoli, Avellino, Benevento, Carrarese, Hellas Verona, Juve Stabia, Modena, Palermo e Sampdoria hanno introdotto e utilizzato esclusivamente all’interno dei propri settori materiale pirotecnico di vario genere, tra cui petardi, fumogeni e bengala.

Il Giudice Sportivo, considerate le circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a), b) e d) del Codice di Giustizia Sportiva, ha deciso – salvo i casi specificamente indicati nel comunicato – di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle nove società per il comportamento dei propri sostenitori.

Avellino, multa da 6mila euro

La sanzione economica più pesante della giornata riguarda l’Avellino, multato di 6.000 euro.

Nel corso del primo tempo i sostenitori irpini hanno lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco, costringendo l’arbitro a interrompere la partita in due occasioni per consentirne la rimozione. La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Ascoli, 5mila euro per una monetina contro un assistente

Ammenda di 5.000 euro all’Ascoli. Al 6′ del secondo tempo un sostenitore ha lanciato una monetina che ha colpito a una gamba un assistente arbitrale, senza provocargli conseguenze lesive.

Anche in questo caso la sanzione è stata attenuata secondo quanto previsto dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

Südtirol e Verona, multe per il ritardo

Il Südtirol è stato multato di 4.000 euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato un ritardo di circa quattro minuti nell’inizio del primo tempo.

Ammenda di 3.000 euro all’Hellas Verona, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, per un ritardo ingiustificato di circa tre minuti nell’inizio della prima frazione.

Il club gialloblù ha ricevuto anche un’ulteriore ammenda di 3.000 euro perché al 32′ del secondo tempo alcuni sostenitori hanno lanciato un seggiolino nel recinto di gioco. Anche questa sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Mantova e Modena, altre due ammende

Multa di 2.000 euro al Mantova. Al 2′ del primo tempo alcuni sostenitori hanno acceso fumogeni nel proprio settore, causando un abbassamento della visibilità tale da costringere l’arbitro a interrompere la gara per circa due minuti.

Il Modena dovrà invece pagare 1.500 euro per il lancio, nel corso della partita, di tre contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni all’interno del recinto di gioco.

Carissoni e Abildgaard squalificati per una giornata

Due i calciatori espulsi e fermati per una giornata effettiva di gara.

Il difensore del Padova Lorenzo Carissoni è stato squalificato per avere commesso un intervento falloso ai danni di un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Una giornata anche a Oliver Abildgaard Nielsen della Sampdoria, ritenuto responsabile di un grave fallo di gioco.

Bardi, ammonizione e mille euro di multa

Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, Francesco Bardi del Mantova ha ricevuto la seconda ammonizione stagionale e un’ammenda di 1.000 euro. La sanzione è stata aggravata in quanto capitano della squadra.

Sempre per proteste sono stati ammoniti Michele Besaggio dell’Avellino, arrivato alla terza sanzione, Tomas Suslov dell’Hellas Verona, alla seconda, e Federico Baschirotto della Cremonese, alla prima.

Ammonizioni per comportamento scorretto: tutti i provvedimenti

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario hanno raggiunto la terza sanzione Giovanni Corradini e Nicholas Rizzo dell’Ascoli, Oulai Christian Kouan del Benevento, Luca Magnino dell’Empoli e Cristian Shpendi del Cesena.

Alla seconda sanzione Matias Antonini Lui del Catanzaro, Alessandro Bianco e Giacomo Olzer del Modena, Artur Ionita dell’Arezzo, Gabriele Parlanti della Carrarese, Dailon Rocha Livramento do Rosario dell’Hellas Verona e Mattia Valoti del L.R. Vicenza.

Alla prima sanzione Lorenzo Anghelè del Südtirol, Dimitri Bisoli del Cesena, Nicolò Brighenti del L.R. Vicenza, Antonio Aldo Caracciolo del Pisa, Alessio Castellini del Mantova, Cristian Cauz dell’Empoli, Luca Di Maggio dell’Avellino, Andrias Edmundsson dell’Hellas Verona, Vasco Rafael Fortes Lopes del Südtirol, Stefan Gartenmann della Sampdoria, Samuel Giovane del Catanzaro, Kevin Mbabu Melingo della Sampdoria, Niccolò Pierozzi del Palermo, Jonathan Silva Pertinhes del Mantova e Mattia Viviani dell’Arezzo.

Ranocchia ammonito: prima sanzione

Per comportamento non regolamentare in campo sono arrivati alla terza sanzione Arturo Calabresi del Pisa e Liam Henderson della Sampdoria.

Seconda ammonizione stagionale invece per Pietro Iemmello del Catanzaro e Antonios Siatounis del Benevento.

Alla prima sanzione Ismael Tom Dominique Cajazzo del Mantova, Matteo Cocchi del Padova, Alessandro Confente del Pisa, N’Dri Philippe Koffi del Catanzaro, Nunzio Lella dell’Hellas Verona, Antonio Prisco del Benevento e Filippo Ranocchia del Palermo.

Allenatori: ammonito Pecchia

Tra gli allenatori figura un solo provvedimento. Fabio Pecchia della Cremonese è stato ammonito e raggiunge la prima sanzione stagionale.

Dirigenti, una giornata ad Aloisi e Franchini

Due dirigenti sono stati espulsi e successivamente squalificati per una giornata effettiva di gara.

Tommaso Aloisi dell’Avellino è stato sanzionato perché al 36′ del primo tempo, alzandosi dalla panchina, ha contestato platealmente una decisione arbitrale.

Stesso provvedimento per Nicola Franchini del Mantova, che al 25′ del secondo tempo ha contestato platealmente una decisione arbitrale. L’infrazione è stata rilevata dal quarto ufficiale.

Juve Stabia, squalificato il medico D’Andrea

Tra i medici, Enrico D’Andrea della Juve Stabia è stato espulso e squalificato per una giornata effettiva.

Al 27′ del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, ha contestato con veemenza una decisione arbitrale.

Sampdoria, un turno al preparatore Bertini

Infine, provvedimento anche nei confronti del preparatore atletico della Sampdoria Francesco Bertini.

Bertini è stato espulso e squalificato per una giornata effettiva di gara per avere contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale al 35′ del primo tempo. L’infrazione è stata rilevata dal quarto ufficiale.

Gli importi delle ammende inflitte alle società e ai tesserati saranno addebitati sui rispettivi conti campionato della Lega Nazionale Professionisti B.