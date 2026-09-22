Miccoli Legends Game, ci sarà anche Inzaghi: il tecnico del Palermo indosserà la maglia numero 9

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
inzaghi conferenza stampa (4)

Ci sarà anche Filippo Inzaghi alla Miccoli Legends Game, la partita d’addio al calcio di Fabrizio Miccoli in programma sabato 26 settembre allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

L’attuale allenatore del Palermo scenderà dunque in campo in occasione dell’evento dedicato all’ex capitano rosanero. Per Inzaghi è pronta anche una maglia particolarmente significativa: Pippo indosserà il numero 9.


Un altro nome si aggiunge così alla Miccoli Legends Game, che porterà sul prato del Barbera anche l’attuale tecnico rosanero per la partita organizzata in occasione dell’addio al calcio di Fabrizio Miccoli.

 

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