Corriere dello Sport: “Palermo, giovedì la ripresa a Torretta: Perin e Hernani verso il pieno recupero”

Qualche giorno di libertà per il Palermo prima di tornare al lavoro. La squadra rosanero si ritroverà giovedì al CFA di Torretta per riprendere la preparazione dopo la pausa concessa dallo staff tecnico.

Come riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, alla ripresa mancherà soltanto Joel Pohjanpalo, impegnato con la nazionale finlandese. L’attaccante sarà infatti protagonista fino all’8 ottobre di quattro partite internazionali con la Finlandia.





La lunga sosta può diventare particolarmente utile anche sul fronte dell’infermeria. Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il periodo senza impegni ufficiali dovrebbe consentire il pieno recupero di Perin e Hernani.

Entrambi hanno saltato le ultime due partite a causa di un sovraccarico muscolare e potranno sfruttare questi giorni per completare il percorso di recupero e tornare a disposizione.

Una situazione che, come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, potrebbe quindi lasciare Filippo Inzaghi con un solo indisponibile alla ripresa del campionato: Gabriel Strefezza.

L’esterno offensivo resterà infatti fuori e, ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è ormai anche fuori dalla lista almeno fino a metà novembre.