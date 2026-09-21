Giornale di Sicilia: “Palermo, le cinque gare a passo di carica: il 13 può portare fortuna”

Tredici punti nelle prime cinque giornate e un avvio mai registrato prima dal Palermo in Serie B. La rimonta contro il Padova ha consegnato alla squadra di Filippo Inzaghi non soltanto la quarta vittoria in campionato, ma anche un nuovo record. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dopo un primo mese caratterizzato da partenze spesso aggressive, nelle ultime due gare i rosanero hanno dovuto cambiare copione.

Ad Avellino era arrivato il pareggio dopo essere andati sotto, mentre contro il Padova il Palermo è riuscito a completare la rimonta. Un successo che certifica lo spirito della squadra di Inzaghi e trova conferma anche nella classifica.





I 13 punti conquistati in cinque partite rappresentano infatti il record assoluto del Palermo tra i cadetti. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nella passata stagione i rosanero si erano fermati a 11, mentre nel 2023-24 ne avevano raccolti 10.

Il rendimento attuale risulta migliore anche rispetto alle stagioni nelle quali una vittoria valeva due punti: nel 1964-65 erano arrivati tre successi e due pareggi nelle prime cinque giornate, mentre nel 1979-80 il bilancio era stato di quattro vittorie e una sconfitta. C’è però un dato che invita alla prudenza: in nessuno dei quattro casi presi in considerazione la stagione si è poi conclusa con la promozione. L’obiettivo del Palermo sarà dunque invertire questa tendenza nelle restanti 33 partite.

Quella contro il Padova è stata la quarta vittoria nelle prime cinque gare di campionato e la sesta in sette incontri considerando anche la Coppa Italia. È inoltre la terza affermazione in rimonta dall’arrivo di Inzaghi. Le precedenti erano arrivate contro Empoli a febbraio e Catanzaro a maggio: in entrambe le occasioni il Palermo era passato dallo 0-1 al 2-1, era stato successivamente raggiunto e aveva poi trovato il gol decisivo.

Questa volta, invece, dopo il sorpasso la squadra è riuscita a contenere la reazione avversaria. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia individua tra le chiavi del successo le giocate individuali e la freschezza dei subentrati. Vavassori e Johnsen hanno illuminato il Barbera rispettivamente con due reti e due assist, mentre Gabrielloni ha avuto un ruolo nell’azione del 2-1 con il recupero del pallone. Importante anche l’apporto di Gomes ed Estevez.

Inzaghi ha elogiato nel post partita proprio chi aveva trovato meno spazio nelle precedenti settimane. Presto il tecnico potrà contare anche su Mazzitelli, che sfrutterà le tre settimane di sosta per migliorare la propria condizione.

Rispetto alla trasferta di Avellino, la risposta della panchina è stata dunque differente. In quella circostanza, fatta eccezione per Johnsen, i cambi non avevano prodotto lo stesso impatto e il Palermo aveva sofferto molto nel finale dopo essere riuscito a pareggiare.

Contro il Padova il copione è cambiato. A parte un paio di occasioni concesse a metà frazione, il secondo tempo è stato quasi interamente di marca rosanero. E, come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il secondo gol di Vavassori è stato la ciliegina sulla torta di una rimonta che permette al Palermo di godersi il suo record: 13 punti nelle prime cinque giornate di Serie B.