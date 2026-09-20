Repubblica: “Palermo-Padova 2-1, le pagelle: Vavassori da 8, Johnsen uomo assist. Pohjanpalo giornata no”

Dominic Vavassori domina le pagelle di Massimo Norrito su Repubblica Palermo dopo la vittoria per 2-1 del Palermo contro il Padova. Il ventenne rosanero conquista 8 grazie a una prestazione decisiva: due gol, altre occasioni create e il fallo subito che porta all’espulsione di Carissoni. «Per uno che ha 20 anni…», sottolinea il quotidiano.

Subito dietro c’è Johnsen, premiato con 7,5. Dopo il gol realizzato ad Avellino, il norvegese cambia veste e diventa uomo assist. Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, ne confeziona almeno quattro e due vengono trasformati in gol da Vavassori, permettendo ai rosanero di completare la rimonta.





Fortin e Augello ricevono 6,5. Il portiere risponde ancora presente con un intervento decisivo sul colpo di testa di Giunti, oltre a una serie di altre parate meno appariscenti, ed è incolpevole sul vantaggio del Padova. Augello salva invece su Moro e, nel momento più delicato, aumenta il proprio contributo sulla fascia.

Sufficienza per Segre, Ranocchia e Palumbo. Il primo va vicino al gol in un paio di circostanze, pur risultando meno incisivo del solito. Ranocchia contribuisce soprattutto alla costruzione del gioco, mentre Palumbo compensa qualche errore di troppo con carattere e sacrificio. Positivo anche l’impatto dei subentrati Cassandro, Magnani, Gomes ed Estevez, tutti valutati con 6.

Le difficoltà maggiori arrivano dalla difesa. Pierozzi prende 5, sorpreso dalla partenza del Padova e sostituito nell’intervallo. Bani e Ceccaroni ricevono 5,5: il capitano soffre Seghetti e viene poi sostituito dopo il colpo alla testa, mentre Ceccaroni incontra diverse difficoltà contro Moro.

La valutazione più severa, insieme a quella di Pierozzi, riguarda Pohjanpalo: 5. «Una giornata no può capitare anche a uno come lui che ha abituato tutti benissimo», è il giudizio riportato nelle pagelle. L’attaccante rimane isolato, partecipa poco alla manovra e conclude una sola volta senza trovare la porta.

Per Massimo Norrito su Repubblica Palermo, dunque, la copertina è tutta della coppia che ha costruito la rimonta: Vavassori finalizza e Johnsen inventa. Due protagonisti assoluti del successo rosanero al Barbera.

I voti del Palermo

Fortin 6,5; Pierozzi 5 (Cassandro 6); Bani 5,5 (Magnani 6); Ceccaroni 5,5; Augello 6,5; Segre 6 (Gomes 6); Ranocchia 6 (Estevez 6); Vavassori 8; Palumbo 6; Johnsen 7,5; Pohjanpalo 5 (Gabrielloni sv).