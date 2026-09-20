Corriere dello Sport: “Palermo-Padova 2-1, le pagelle: Vavassori da 7,5, Johnsen illumina. Bene Magnani e Gomes”

Il Palermo batte 2-1 il Padova al Renzo Barbera e nelle pagelle del Corriere dello Sport la copertina non può che essere di Dominic Vavassori. Il giovane rosanero, autore della doppietta che ribalta il vantaggio iniziale di Pastina, riceve 7,5, il voto più alto della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Subito dietro, secondo il Corriere dello Sport, c’è Johnsen, premiato con 7. Positivo anche il giudizio su Fortin, che porta a casa un altro 7. Tra i titolari spicca inoltre il 6,5 di Augello, mentre Bani, Ceccaroni, Ranocchia, Segre e Palumbo ricevono tutti 6.





Buono l’impatto dei giocatori entrati dalla panchina. Nelle valutazioni del Corriere dello Sport, Magnani e Gomes ottengono entrambi 6,5, mentre Cassandro ed Estevez vengono valutati con 6. Senza voto Gabrielloni, entrato nel finale.

Le insufficienze rosanero riguardano invece Pierozzi e Pohjanpalo, entrambi da 5,5. Per Filippo Inzaghi arriva un 6,5 dopo la vittoria in rimonta.

Sul fronte Padova, il migliore nelle pagelle del Corriere dello Sport è Sorrentino con 6,5, stesso voto assegnato a Zuelli e Cocchi. Sufficienza per Lovato, Pastina, Fusi, Giunti, Seghetti e per il tecnico Calabro. Dellavalle, Capelli, Moro e Di Mariano ricevono 5,5, mentre il voto più basso è il 5 di Carissoni, espulso nel recupero.

I voti del Palermo

Fortin 7; Pierozzi 5,5 (Cassandro 6); Bani 6 (Magnani 6,5); Ceccaroni 6; Augello 6,5; Ranocchia 6 (Estevez 6); Segre 6 (Gomes 6,5); Vavassori 7,5; Palumbo 6; Johnsen 7; Pohjanpalo 5,5 (Gabrielloni sv). All. Inzaghi 6,5.

I voti del Padova

Sorrentino 6,5; Dellavalle 5,5; Lovato 6; Pastina 6; Capelli 5,5; Fusi 6; Zuelli 6,5 (Bortolussi sv); Giunti 6 (Galazzi sv); Cocchi 6,5 (Carissoni 5); Moro 5,5 (Lasagna 6); Seghetti 6 (Di Mariano 5,5). All. Calabro 6.

Arbitro Di Bello: 6.