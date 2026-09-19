Palermo-Padova 2-1, le pagelle: promossi e bocciati al Barbera
Il Palermo di mister Inzaghi torna al Renzo Barbera per la 5ª giornata di campionato. In Sicilia sbarca il Padova, per un match caratterizzato da un lungo ed importante gemellaggio. Tante assenze per i padroni di casa e tante scelte obbligate, nella speranza che la sosta possa poi portare respiro a Inzaghi.
Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com:
FORTIN 7,5: compie due grandi parate allo scadere del primo tempo, la prima è prodigiosa su Giunti. Poi è chiamato in causa in poche altre situazioni, ottima prestazione.
PIEROZZI 6: una prestazione sufficiente da parte del terzino. Soffre ma cerca di essere utile anche con diverse sovrapposizioni. Prende un giallo evitabile. Dal 46’ CASSANDRO 6: prestazione adeguata per il n. 84,
BANI 6: l’inizio non è dei migliori. Qualche imprecisione e disattenzione di troppo, poi cresce col passare dei minuti. Esce a causa di un infortunio. Dal 46’ MAGNANI 6: ingresso complicato, con qualche errore di troppo. Ma si rende utile alla causa.
CECCARONI 6: gara tranquilla per il 32. Pochi errori e sempre molto attento in tutte le situazioni. Gara sufficiente.
AUGELLO 6,5: compie una chiusura provvidenziale al 17’. Poi è tra i migliori, con una solita prestazione convincente sbagliando pochissimi palloni.
SEGRE 6: si vede poco nella prima frazione, tranne per un colpo di testa pericoloso in area di rigore. Si ripete al 62’ ma trova nuovamente un grande Sorrentino che si oppone. Dal 75’ GOMES 6: ingresso vivace per il mediano che cerca di rendersi utile.
RANOCCHIA 5,5: primo tempo in ombra per il numero 10 rosanero. Cerca di proporsi ma fa più fatica del solito a trovare spiragli vincenti. Da rivedere. Dal 66’ ESTEVEZ 6: si rende utile alla causa con sostanza e quantità a centrocampo.
VAVASSORI 8,5: sfiora il gol al 19’, trovando un enorme Sorrentino. È tra i più attivi nella di gioco ed è infatti suo il tap-in che permette ai rosa di pareggiare. Poi trova all’82’ anche la via del raddoppio, provocando il rosso a Carissoni. Il migliore in campo per distacco.
PALUMBO 6: spreca il gol del pari con un colpo di testa da pochi metri. Ma non è il solito per inventiva e giocate chiavi, s’impegna su tutti i palloni. Cresce la condizione fisica, ma non ancora al meglio.
JOHNSEN 7,5: è suo l’assist per Vavassori che porta i suoi al pareggio momentaneo. Poi si ripete anche nel secondo tempo, con altro assist meraviglioso per il n.9. Sempre più decisivo.
POHJANPALO 5,5: non è quasi mai messo in condizione di far gol, ma cerca di rendersi utile anche in fase di costruzione. Non una gran partita. Dal 82’ GABRIELLONI S.V.
ALL. INZAGHI 7: è un Palermo che non muore mai, ma che in certi momenti non rende al meglio. Le assenze pesano, ma nonostante ciò il suo Palermo trova sempre il modo per ribaltarla.