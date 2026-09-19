Palermo Primavera, De Angelis: «Dobbiamo migliorare l’approccio. La squadra ha tirato fuori tutto il carattere»

Stefano De Angelis, allenatore della Primavera del Palermo, ha commentato ai microfoni ufficiali del club il pareggio contro il Bari, terminato 2-2.

Il tecnico rosanero ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando la necessità di migliorare l’avvio delle partite ma anche la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà.





«Dobbiamo migliorare molto per quanto riguarda l’approccio alla gara – ha dichiarato De Angelis –. Al tempo stesso la squadra ha tirato fuori tutto il carattere ancora una volta, riuscendo a ribaltare una situazione complicata».

L’allenatore ha poi spiegato quanto sia stato importante intervenire tatticamente dopo il doppio svantaggio: «Dopo essere andati in svantaggio di due gol abbiamo cambiato la disposizione tattica in campo e questo ci ha permesso di recuperare».

Infine, De Angelis ha rivolto lo sguardo al lavoro da svolgere durante la pausa: «Diamo continuità ai nostri risultati e pensiamo a sfruttare al meglio la sosta per migliorare sotto tutti i punti di vista».