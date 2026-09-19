Gazzetta dello Sport: “Big match a Palermo. Inzaghi sfida il Padova”

Una grande opportunità per il Palermo, che contro il Padova può tornare a isolarsi in vetta alla classifica almeno per una notte, mettendo pressione alle dirette concorrenti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a partire dal Mantova, attualmente appaiato ai rosanero al primo posto e impegnato domani.

L’ostacolo sulla strada della formazione di Filippo Inzaghi, però, è tutt’altro che semplice. Il Padova di Calabro deve ancora esprimersi al massimo delle proprie possibilità, ma nelle prime quattro giornate ha già dimostrato concretezza, raccogliendo sette punti. La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre la verticalità dei biancoscudati, squadra che ha effettuato meno passaggi di tutte nelle prime quattro giornate.





Johnsen torna titolare, prima convocazione per Mazzitelli

Inzaghi è pronto a riproporre Johnsen dal primo minuto. Il norvegese, partito dalla panchina nella trasferta di Avellino, aveva trovato il gol una volta entrato in campo e adesso è candidato a riprendersi una maglia da titolare.

Prima convocazione, invece, per Luca Mazzitelli, inserito in lista al posto dell’infortunato Strefezza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il brasiliano dovrebbe rientrare in occasione della sosta di novembre.

Inzaghi, nonostante l’assenza di Strefezza e l’arrivo di una nuova soluzione a centrocampo, non vuole modificare radicalmente quanto costruito finora: «Ma non stravolgerò quanto fatto fino ad ora. Il Padova è forte, ma siamo nel nostro stadio e non voglio passi indietro per arrivare al meglio alla pausa».

Tra i pali ci sarà ancora Fortin, ex della partita, chiamato a sostituire l’acciaccato Perin.

Calabro: «Affrontiamo la vera big del campionato»

Dall’altra parte Calabro prova a spostare tutta la pressione sui padroni di casa. Il tecnico del Padova riconosce la forza della formazione di Inzaghi e sottolinea un vantaggio che, a suo giudizio, distingue il Palermo dalle squadre retrocesse dalla Serie A.

«Affrontiamo la vera big del campionato. Il Palermo rispetto alle retrocesse ha il vantaggio del lavoro portato avanti già da un anno».

Il Palermo, evidenzia la Gazzetta dello Sport, ha dunque la possibilità di sfruttare ancora una volta il fattore Barbera e riprendersi momentaneamente da solo il primo posto. Di fronte, però, troverà un Padova concreto e verticale, deciso a rendere complicato il pomeriggio dei rosanero.