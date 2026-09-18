Palermo-Padova: i convocati di Calabro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

In vista del match di domani al “Renzo Barbera” tra Palermo e Padova, con calcio d’inizio in programma per le ore 15:00, l’allenatore biancoscudato, Antonio Calabro, ha diramato la lista dei 24 convocati che saranno a disposizione per l’incontro. Due assenze importanti tra le fila dei veneti, con Zanimacchia e Artistico che non faranno parte della gara.

PORTIERI: 1 Mouquet, 12 Scaglia, 22 Sorrentino


DIFENSORI: 5 Lovato, 18 Silletti, 24 Carissoni, 27 Dellavalle, 32 Sgarbi, 34 Cocchi, 58 Pastina, 72 Faedo

CENTROCAMPISTI: 6 Giunti, 7 Varas, 8 Fusi, 14 Pompetti, 17 Capelli, 21 Zuelli, 23 Di Mariano, 25 Galazzi

ATTACCANTI: 9 Moro, 10 Caprari, 11 Seghetti, 15 Lasagna, 20 Bortolussi

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