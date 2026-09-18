Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Abbiamo invertito il trend al Barbera. Mi auguro che la squadra faccia uno step in avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
inzaghi conferenza stampa (6)

Filippo Inzaghi, intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Padova, ha parlato delle possibili soluzioni a centrocampo e sulle fasce, soffermandosi anche sulla crescita compiuta dai rosanero e sul rendimento casalingo.

«Ranocchia può fare la mezzala. È difficile tenere fuori Estevez, per me è uno dei giocatori più importanti che abbiamo preso. Mi piange il cuore non farlo partire, ma quando entra cambia la partita. Può succedere anche domani che Estevez e Ranocchia giochino insieme».


Inzaghi ha poi indicato in Pierozzi e Bozzolan due possibili alternative per affrontare l’assenza di Strefezza: «Pierozzi e Bozzolan sono due esterni che ci possono aiutare in questo momento e sono una soluzione. Se non gioca Pierozzi può giocare Cassandro e Pierozzi può alzarsi. Per Bozzolan vale lo stesso».

«Il tiro da fuori può essere fondamentale»

Il tecnico rosanero ha sottolineato anche l’importanza delle conclusioni dalla distanza: «Il tiro da fuori area è sempre fondamentale e abbiamo giocatori che possono decidere. Troveremo squadre che ci aggrediranno alte, ci sentiamo pronti e vogliamo concludere al meglio prima della sosta».

Inzaghi è consapevole che il percorso del Palermo presenti ancora margini di crescita: «Ho messo in preventivo che, cambiando, non potevamo essere perfetti. Dobbiamo ancora migliorare e sappiamo dove. Ci teniamo i progressi fatti».

«Giocare al Barbera è unico»

Infine, Inzaghi è tornato sul rapporto tra il Palermo e il Renzo Barbera, evidenziando il cambio di passo della squadra nelle partite casalinghe.

«Quando sono arrivato era un problema giocare al Barbera, c’era tensione e la squadra non vinceva. Abbiamo invertito il trend al Barbera. Giocare in questo stadio è unico e finora abbiamo reso felici i nostri tifosi».

L’obiettivo adesso è proseguire sulla stessa strada: «Mi auguro che la squadra faccia uno step successivo in avanti».

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