Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Abbiamo invertito il trend al Barbera. Mi auguro che la squadra faccia uno step in avanti»

Filippo Inzaghi, intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Padova, ha parlato delle possibili soluzioni a centrocampo e sulle fasce, soffermandosi anche sulla crescita compiuta dai rosanero e sul rendimento casalingo.

«Ranocchia può fare la mezzala. È difficile tenere fuori Estevez, per me è uno dei giocatori più importanti che abbiamo preso. Mi piange il cuore non farlo partire, ma quando entra cambia la partita. Può succedere anche domani che Estevez e Ranocchia giochino insieme».





Inzaghi ha poi indicato in Pierozzi e Bozzolan due possibili alternative per affrontare l’assenza di Strefezza: «Pierozzi e Bozzolan sono due esterni che ci possono aiutare in questo momento e sono una soluzione. Se non gioca Pierozzi può giocare Cassandro e Pierozzi può alzarsi. Per Bozzolan vale lo stesso».

«Il tiro da fuori può essere fondamentale»

Il tecnico rosanero ha sottolineato anche l’importanza delle conclusioni dalla distanza: «Il tiro da fuori area è sempre fondamentale e abbiamo giocatori che possono decidere. Troveremo squadre che ci aggrediranno alte, ci sentiamo pronti e vogliamo concludere al meglio prima della sosta».

Inzaghi è consapevole che il percorso del Palermo presenti ancora margini di crescita: «Ho messo in preventivo che, cambiando, non potevamo essere perfetti. Dobbiamo ancora migliorare e sappiamo dove. Ci teniamo i progressi fatti».

«Giocare al Barbera è unico»

Infine, Inzaghi è tornato sul rapporto tra il Palermo e il Renzo Barbera, evidenziando il cambio di passo della squadra nelle partite casalinghe.

«Quando sono arrivato era un problema giocare al Barbera, c’era tensione e la squadra non vinceva. Abbiamo invertito il trend al Barbera. Giocare in questo stadio è unico e finora abbiamo reso felici i nostri tifosi».

L’obiettivo adesso è proseguire sulla stessa strada: «Mi auguro che la squadra faccia uno step successivo in avanti».