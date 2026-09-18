Giornale di Sicilia: “Palermo, al Barbera una marcia da big europea: 17 vittorie nelle ultime 18 gare”

Il Renzo Barbera come un fortino. Il Palermo si prepara ad affrontare il Padova nell’ultimo appuntamento prima della lunga pausa con l’obiettivo di confermare uno straordinario rendimento casalingo. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dopo la sconfitta per 0-3 contro il Monza dell’ottobre 2025, unica battuta d’arresto interna della gestione Inzaghi, i rosanero hanno ottenuto 17 vittorie nelle successive 18 partite disputate in casa considerando tutte le competizioni.

Numeri che assumono ancora maggiore rilevanza guardando al panorama europeo. Dei 17 successi, 14 sono arrivati nella stagione regolare di Serie B, mentre gli altri tre sono distribuiti tra play-off e Coppa Italia. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, considerando prime e seconde divisioni dei cinque maggiori campionati europei, nello stesso arco temporale soltanto Barcellona e Southampton hanno ottenuto più vittorie: 17 per i catalani e 15 per gli inglesi.





Quattro su quattro al Barbera in questa stagione

Anche nella nuova stagione il Palermo ha mantenuto un ritmo altissimo davanti ai propri tifosi. In viale del Fante sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite, con Juve Stabia e Sampdoria battute in campionato e Lecce e Mantova superate in Coppa Italia.

Domani toccherà al Padova provare a interrompere la serie. I biancoscudati hanno iniziato bene il campionato, raccogliendo sette punti nelle prime quattro giornate e riuscendo anche a vincere sul campo del Pisa. Il gemellaggio tra le tifoserie renderà speciale l’atmosfera sugli spalti, ma sul terreno di gioco il Palermo dovrà affrontare un avversario ostico.

Inzaghi vuole ritrovare il clean sheet

Una delle missioni indicate da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia riguarda la fase difensiva. Nelle ultime 18 partite casalinghe il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni, ma negli ultimi due appuntamenti al Barbera ha subito due reti dal Mantova e una dalla Sampdoria.

Allargando il dato anche alle trasferte, i rosanero hanno incassato almeno un gol nelle ultime tre partite di Serie B. Per ritrovare la solidità mostrata in precedenza serviranno maggiore concentrazione e un adattamento sempre più efficace alla difesa a quattro.

Dopo il Padova, 36 giorni senza Serie B al Barbera

La partita di domani assume un peso particolare anche per il calendario. Come ricorda ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dopo il Padova la Serie B resterà lontana da Palermo per 36 giorni. Alla pausa per le Nazionali seguiranno infatti le trasferte di Empoli del 10 ottobre e Mantova del 17, prima del ritorno al Barbera contro la Carrarese il 25 ottobre.

Nel periodo successivo gli appuntamenti interni continueranno a essere pochi. Il Palermo ospiterà il Vicenza il 1° novembre, mentre dovrà affrontare lontano da casa Pisa, Ascoli e Catanzaro.

Per la squadra di Inzaghi diventa quindi fondamentale sfruttare al massimo le occasioni davanti al proprio pubblico. Contro il Padova l’obiettivo è proseguire una marcia casalinga da big europea e confermare ancora una volta la forza del Barbera.