Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimo sforzo prima della sosta: Inzaghi tra ballottaggi e infortuni. Johnsen torna titolare”

Un ultimo ostacolo prima di una pausa che arriva nel momento giusto. Il Palermo si prepara ad affrontare il Padova al Barbera dopo un avvio di stagione estremamente positivo, ma condizionato nelle ultime settimane da diversi problemi fisici. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la sosta per le Nazionali permetterà a Filippo Inzaghi di recuperare alcuni elementi importanti e lavorare sull’inserimento di Luca Mazzitelli.

Il tecnico deve infatti fare i conti con le assenze di Hernani, Perin e Strefezza, mentre Mazzitelli, arrivato in settimana, non è ancora al massimo della condizione. L’ex Cagliari dovrà svolgere un lavoro personalizzato per raggiungere il livello atletico dei nuovi compagni.





Inzaghi verso la conferma del 4-2-3-1

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la pausa potrà essere sfruttata anche per studiare eventuali soluzioni alternative al 4-2-3-1. Prima, però, c’è il Padova e la sensazione è che Inzaghi non voglia modificare un sistema che finora ha prodotto 10 punti nelle prime quattro giornate e due vittorie in Coppa Italia.

I principali dubbi riguardano dunque gli interpreti. In porta sarà confermato Fortin, protagonista di un’ottima prestazione ad Avellino e pronto ad affrontare da titolare la sua ex squadra. Perin, alle prese con un affaticamento, non verrà rischiato.

Difesa, diversi ballottaggi

In difesa le certezze sono Bani e Augello. Sulla fascia destra prosegue il ballottaggio tra Cassandro e Pierozzi, con quest’ultimo che potrebbe tornare dal primo minuto. Per il ruolo di centrale sinistro, invece, la scelta sarà tra Barba e Ceccaroni.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Barba arriva dall’ottima prova disputata ad Avellino, mentre Ceccaroni ha già fornito buone risposte nelle precedenti apparizioni stagionali.

A centrocampo Estevez spinge per conquistare la prima titolarità in campionato, ma Ranocchia e Segre restano favoriti per partire ancora una volta dall’inizio.

Johnsen torna dal primo minuto

Davanti c’è invece una certezza: Johnsen tornerà titolare dopo essere partito dalla panchina al Partenio. Palumbo dovrebbe agire sulla trequarti, mentre sulla destra Vavassori è in vantaggio con Gyasi pronto a subentrare.

Nessun dubbio, infine, sul riferimento offensivo. Come scrive ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sarà Pohjanpalo a guidare l’attacco rosanero nell’ultimo impegno prima della sosta.

Probabile Palermo (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Barba, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.