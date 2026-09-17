Euro 2032, Gardini: «Sogno, straordinarietà e comunità. La Sicilia merita questo risultato»

Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, ha parlato a Roma, alla Camera dei Deputati, in occasione del convegno “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, appuntamento dedicato al percorso del club, al progetto dello stadio e alla candidatura di Palermo in vista di Euro 2032.

Gardini ha ripercorso il cammino compiuto negli ultimi mesi, ricordando il momento in cui Palermo non figurava tra le città potenzialmente candidabili e sottolineando il lavoro svolto per ribaltare quella situazione.





«Sogno, straordinarietà e comunità. Il sogno è quando ci siamo trovati con Michele Uva e il Palermo era fuori dalle città potenzialmente candidabili. In questi mesi si è fatto un percorso straordinario, questo per dimostrare che quando si vogliono fare le cose e ci si mette la qualità dei soggetti il risultato si ottiene».

Gardini: «Palermo ha dimostrato che le cose si possono fare»

L’amministratore delegato rosanero ha evidenziato il valore del percorso costruito attraverso la collaborazione tra club, istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

«Essere riusciti in una realtà come quella di Palermo, che ha dimostrato chiaramente a tutta l’Italia che si possono fare le cose in poco tempo con le persone giuste e con i tempi giusti».

Gardini ha quindi voluto ringraziare chi ha lavorato al fianco del Palermo nel corso di questi mesi: «Noi ringraziamo tutti quelli che sono stati al nostro fianco, il Comune, la Regione, i progettisti, gli organismi nazionali e internazionali».

«Con il concetto di comunità porteremo a casa il risultato»

Il dirigente rosanero ha concluso il proprio intervento alla Camera dei Deputati ribadendo la fiducia nel percorso intrapreso e indicando nella collaborazione tra le diverse componenti uno degli elementi fondamentali per raggiungere l’obiettivo.

«In Italia quando si vuole le cose si possono fare, le difficoltà ci saranno ma con il concetto di comunità sono sicuro che porteremo a casa il risultato che la Sicilia merita di avere».

Parole pronunciate dunque nel contesto del convegno romano dedicato al Palermo e al suo percorso di crescita, con Euro 2032 e il progetto legato allo stadio tra i temi centrali dell’incontro.