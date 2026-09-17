Euro 2032, Mulè: «Lo stadio e la città di Palermo devono ospitare gli Europei»

Palermo deve puntare a essere tra le città italiane protagoniste di Euro 2032. È la posizione espressa da Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, a margine del convegno “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, organizzato nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati.

Mulè ha sottolineato come l’appuntamento romano abbia riunito istituzioni e mondo rosanero attorno a un obiettivo condiviso: la candidatura della città e del suo stadio per la rassegna continentale che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia.





«Una giornata che mette come fattore comune un’idea condivisa: lo stadio e la città di Palermo devono ospitare gli Europei del 2032».

Il vicepresidente della Camera ha poi legato la candidatura al rapporto tra Palermo e la sua squadra, sottolineando la volontà della città di guardare a un palcoscenico internazionale.

«Un’idea di città che si ritrova attorno alla sua squadra in nome di un indirizzo comune: quello di volare alto come le aquile rosanero».

Le parole di Mulè si inseriscono così nel dibattito sulla candidatura palermitana e sul futuro dell’impianto cittadino, al centro dell’incontro organizzato a Roma.