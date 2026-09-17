Euro 2032, Varchi: «Nuovo stadio del Palermo significa rigenerazione urbana e scenario internazionale»

Il progetto per il nuovo stadio del Palermo rappresenta un’opportunità che va oltre l’aspetto prettamente sportivo e si lega alla rigenerazione urbana della città e alla candidatura per Euro 2032. A sottolinearlo è Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia e segretario di Presidenza della Camera, intervenuta a margine del convegno “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati.

Varchi ha evidenziato l’importanza dell’appuntamento romano, che ha portato il progetto rosanero all’attenzione nazionale.





«Una giornata importante perché diamo un palcoscenico nazionale a un’iniziativa molto importante da parte del Palermo, che ha deciso di investire su un nuovo stadio, che significa rigenerazione urbana e proiettare la città verso uno scenario internazionale verso Euro 2032».

Il progetto legato allo stadio diventa così uno degli elementi centrali nel percorso intrapreso da Palermo in vista degli Europei del 2032, con l’obiettivo di coniugare lo sviluppo dell’impianto con un più ampio processo di trasformazione urbana.