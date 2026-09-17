Repubblica: “Palermo-Padova, un gemellaggio che resiste da oltre 40 anni: l’amicizia nata nel 1983”

Fallimenti, retrocessioni e generazioni diverse non sono riusciti a spezzarlo. Quello tra i tifosi del Palermo e del Padova è l’unico gemellaggio ancora in piedi per gli ultrà rosanero, un rapporto nato nei primi anni Ottanta e tramandato fino a oggi. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, ogni incrocio tra le due squadre diventa così l’occasione per rinnovare un’amicizia che ha ormai superato i quarant’anni.

Tutto ebbe origine nel 1983, quando cinque ultrà padovani trascorsero una vacanza estiva in Sicilia. L’incontro con i sostenitori rosanero dei Commandos Aquile fu caratterizzato da un’accoglienza e da un’ospitalità che sorpresero i ragazzi veneti e posero le basi per un legame destinato a durare.





Quel Palermo-Padova del 1983

L’amicizia venne consolidata il 20 novembre 1983, quando Palermo e Padova si affrontarono all’Appiani in una partita di campionato terminata 0-0. Da quel momento i rapporti tra le due tifoserie continuarono nonostante le squadre si incontrassero raramente.

Come ricostruisce Valerio Tripi su Repubblica Palermo, per assistere a un nuovo confronto diretto fu necessario aspettare la stagione 1991/92. Nel frattempo erano cambiati anche gli equilibri all’interno delle due curve, ma il gemellaggio non venne meno. Un rapporto portato avanti oggi dalle nuove generazioni, che hanno raccolto l’eredità dei loro predecessori.

Nemmeno le tensioni politiche legate al tema della secessione riuscirono a incrinare l’amicizia. Il 6 ottobre 1996, in occasione del 4-0 del Padova sul Palermo, comparve lo striscione: «Nessuna secessione potrà fermare la nostra unione!».

Gli striscioni e il sostegno reciproco

Diciotto anni più tardi arrivò la risposta del pubblico del Barbera. Nel 2014 venne esposto il messaggio: «Dall’83 niente è cambiato. Salutiamo il fratello padovano».

Ma il rapporto non si è limitato agli incontri tra Palermo e Padova. Valerio Tripi su Repubblica Palermo ricorda che nel 2002 circa settanta sostenitori padovani furono presenti per sostenere i rosanero in occasione di Vicenza-Palermo.

Nel 2009, invece, alcuni tifosi palermitani del gruppo Meridiano Zero raggiunsero Busto Arsizio per la finale play-off tra Pro Patria e Padova, sostenendo i veneti e festeggiando successivamente con loro la promozione in Serie B.

Il rosanero anche sulla maglia del Padova

Il gemellaggio ha trovato spazio persino sulle divise da gioco. Come ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, qualche stagione fa lo sponsor tecnico del Padova realizzò una terza maglia caratterizzata da inserti rosanero e dalla scritta “Padova 1983 Palermo”.

Una storia cominciata da un incontro quasi casuale in Sicilia e capace di attraversare più di quattro decenni. Il nuovo Palermo-Padova sarà così molto più di una partita: sugli spalti tornerà a rinnovarsi uno dei rapporti più longevi della storia delle due tifoserie.