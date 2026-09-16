Palermo, il programma del Settore Giovanile: Primavera contro il Bari, tre sfide domenica

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Nuovo fine settimana di campionato per le formazioni del Settore Giovanile del Palermo FC, impegnate tra sabato 19 e domenica 20 settembre.

Ad aprire il programma sarà la Primavera rosanero, che sabato 19 settembre alle ore 11 affronterà il Bari nella terza giornata del Girone B del campionato Primavera 2. La gara si disputerà al Centro Sportivo Pasqualino Stadium di Carini.


Domenica 20 settembre toccherà invece all’Under 17 maschile, impegnata nella terza giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B. I rosanero affronteranno la Juve Stabia alle ore 11, sempre al Pasqualino Stadium di Carini.

Doppio confronto con il Lecce per le altre due formazioni. L’Under 15 scenderà in campo domenica alle 10.30 allo Sport Village Tommaso Natale di Palermo per la seconda giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B.

Alle 12.30, nello stesso impianto, sarà quindi la volta dell’Under 16, che affronterà il Lecce nella seconda giornata del Girone C del rispettivo campionato nazionale.

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