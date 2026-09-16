Petriccione: «È la solita Serie B, il Palermo deve vincere per forza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Jacopo Petriccione fotografa l’avvio del campionato di Serie B e indica nel Palermo una delle squadre sulle quali gravano le maggiori aspettative. Il centrocampista del Catanzaro, intervistato dalla Gazzetta del Sud, ha parlato delle formazioni che lo hanno maggiormente impressionato in questo primo scorcio di stagione, soffermandosi anche sui rosanero.

«Il Mantova è partito forte, il Cesena mi piace un sacco e anche l’Ascoli gioca molto bene, con la base della promozione, come il primo Catanzaro di Vivarini. Poi è la solita B, che il Palermo deve vincere per forza», ha dichiarato Petriccione alla Gazzetta del Sud.


Parole che testimoniano ancora una volta le aspettative che accompagnano la squadra di Filippo Inzaghi. Per Petriccione il campionato cadetto conserva la propria tradizionale imprevedibilità, con diverse formazioni capaci di mettersi in evidenza, ma il Palermo parte con pressioni e ambizioni differenti.

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta del Sud, il centrocampista ha affrontato anche il momento del Catanzaro, soffermandosi sulle prestazioni della formazione giallorossa e sul percorso intrapreso in questo avvio di stagione.

Spazio, infine, anche al suo legame personale con Catanzaro. Alla Gazzetta del Sud, Petriccione ha manifestato il desiderio di chiudere la propria carriera con la maglia giallorossa, spiegando di sentirsi ormai a casa. Un rapporto profondo con l’ambiente calabrese, mentre sul fronte del campionato il suo pensiero è chiaro: tra le squadre chiamate a recitare un ruolo di primo piano c’è soprattutto il Palermo.

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