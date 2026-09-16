Empoli, UFFICIALE: arriva il giovane attaccante David Ferrer

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Arriva un nuovo rinforzo dagli svincolati per l’Empoli. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo dalla Spagna David Ferrer. Il giovane attaccante, classe 2007, non farà per il momento parte della prima squadra, unendosi alla primavera azzurra guidata da mister Filippeschi.

Questo il comunicato del club:


“Empoli Football Club comunica che David Ferrer, attaccante spagnolo classe 2007, è un nuovo calciatore azzurro e si unirà alla Primavera di mister Filippeschi”

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