Coppa Italia: la Fiorentina batte 3-0 il Pisa e vola agli ottavi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Riesce a raggiungere gli ottavi di finale di Coppa Italia la Fiorentina, che al “Franchi” batte per 3-0 il Pisa e conquista la qualificazione al turno successivo. Gli uomini di Vanoli riescono ad imporsi nel derby toscano, mettendo a segno un gol per tempo.

Al 3′ arriva subito una chance per i padroni di casa: inserimento di Valdepenas, pallone sporcato su cui si avventa Ndour che fa partire la conclusione di sinistro, con Loyola decisivo nel murare il sinistro del centrocampista.


Il Pisa alza il proprio baricentro e al 30′ ha una grandissima occasione per portarsi in vantaggio con una botta violenta da fuori area di Rao che scheggia il palo esterno alla sinistra di De Gea. Nel finale di tempo arriva il gol che sblocca l’incontro: botta dalla distanza di Dragusin respinta da Scuffet, sulla ribattuta si fionda Pellegrino che trova il tap-in vincente.

Nella ripresa la musica non cambia e gli uomini di Vanoli hanno subito un occasione per raddoppiare: Pellegrino riceve in area in posizione centrale, si gira e calcia, Scuffet se la ritrova sulla figura e respinge. Il gol del 2-0 arriva al 72′, con Gnonto che sfrutta l’assist di Nije e con freddezza batte il portiere avversario.

Nel finale c’è spazio anche per la rete di Pote, chiude l’incontro. Dopo un inizio di stagione turbolento, è in netta ripresa la Fiorentina, che conquista cosi il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli di Max Allegri.

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