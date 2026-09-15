Ballardini: «Palermo tra le squadre più attrezzate. Conosce già le difficoltà della Serie B»
Davide Ballardini promuove il Palermo nella corsa ai vertici della Serie B. L’ex allenatore rosanero, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha analizzato l’avvio del campionato soffermandosi sulle formazioni che, a suo giudizio, dispongono degli organici più competitivi.
Intervistato da Alessio Alaimo, Ballardini inserisce la squadra di Filippo Inzaghi nel gruppo delle principali candidate, sottolineando anche un vantaggio rispetto alle formazioni appena retrocesse dalla massima serie.
Ballardini: «Il Palermo conosce da tempo le difficoltà della B»
Sul campionato cadetto, Ballardini ha spiegato a TuttoMercatoWeb:
«Il Palermo insieme a Cremonese, Verona e Pisa è tra le squadre più attrezzate. I rosanero però conoscono da tempo le difficoltà del campionato di B mentre a chi retrocede serve tempo».
Per il tecnico, dunque, l’esperienza accumulata dal Palermo nella categoria può rappresentare un fattore importante. Cremonese, Verona e Pisa dispongono di valori significativi, ma dovranno adattarsi alle caratteristiche di un torneo particolare come quello cadetto.
Ballardini ha poi aggiunto che, una volta compreso il campionato, le retrocesse possono far emergere uno spessore differente, richiamando quanto fatto dal Venezia nella precedente stagione.
Padova e Avellino subito dietro
Nell’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, l’ex tecnico del Palermo indica anche un secondo gruppo di formazioni da tenere sotto osservazione.
Alle spalle delle quattro considerate maggiormente attrezzate, Ballardini inserisce Padova, Modena e Avellino, giudicandole squadre costruite per disputare un buon campionato.
Un’indicazione interessante soprattutto in vista del prossimo turno, che vedrà proprio il Padova presentarsi al Renzo Barbera per affrontare il Palermo.
Ballardini perplesso dalla Sampdoria
Molto diverso il giudizio sulla Sampdoria, protagonista di un avvio particolarmente complicato. A TuttoMercatoWeb, Ballardini ha ammesso di non riuscire a individuare dall’esterno le ragioni delle difficoltà blucerchiate, ritenendo comunque la rosa all’altezza della categoria.
Secondo l’allenatore, qualora la Samp riuscisse a comprendere le difficoltà del momento e a trasformarsi realmente in squadra, potrebbe ancora rientrare nella corsa playoff.
Per il Palermo arriva così un’altra investitura importante: Ballardini considera i rosanero tra le formazioni meglio attrezzate della Serie B e riconosce alla squadra di Inzaghi un elemento in più, la conoscenza di un campionato nel quale esperienza e capacità di adattamento possono fare la differenza