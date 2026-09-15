Giornale di Sicilia: “Palermo, valutazioni su Strefezza. Ipotesi Mazzitelli in lista”

Tre giocatori ai box e una situazione che il Palermo dovrà monitorare con attenzione nei prossimi giorni. Perin, Hernani e Strefezza sono alle prese con problemi muscolari di diversa entità, anche se Filippo Inzaghi può contare su una rosa che offre diverse alternative. Sullo sfondo emerge anche una possibile novità legata a Luca Mazzitelli e alla lista degli over.

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Hernani e Perin sono entrambi alle prese con un sovraccarico muscolare. Gli stop non dovrebbero essere particolarmente lunghi, ma appare difficile immaginare un loro recupero già per la partita contro il Padova.





Hernani e Perin verso il forfait con il Padova

La successiva sosta per gli impegni delle nazionali rappresenterà una finestra preziosa per completare il recupero dei due giocatori senza assumersi rischi.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, proprio la possibilità di sfruttare la pausa dovrebbe spingere lo staff rosanero alla prudenza. La prospettiva è quindi quella di non forzare né Hernani né Perin in vista dell’appuntamento del Barbera.

Strefezza, situazione più delicata

Più complesso il quadro relativo a Strefezza. L’esterno ha riportato una lesione al flessore sinistro e i suoi tempi di recupero saranno inevitabilmente più lunghi.

Serviranno ulteriori valutazioni per determinare con maggiore precisione la durata dello stop. Ed è proprio da questo aspetto che potrebbe dipendere una scelta importante nella gestione della rosa.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, qualora i tempi necessari per il recupero di Strefezza dovessero superare i 60 giorni, si entrerebbe nei parametri previsti dal regolamento per la sostituzione in lista di un calciatore infortunato.

Ipotesi Mazzitelli nella lista over

In questo scenario potrebbe prendere corpo l’ipotesi di inserire Luca Mazzitelli nell’elenco degli over. Una soluzione che, al momento, resta quindi strettamente collegata alle valutazioni sull’infortunio di Strefezza e alla durata effettiva della sua indisponibilità.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea dunque come i prossimi accertamenti sull’esterno possano assumere importanza non soltanto dal punto di vista medico, ma anche nella gestione della lista a disposizione di Inzaghi.

Per il momento il Palermo guarda alla sfida contro il Padova con Hernani e Perin difficilmente recuperabili, mentre sul fronte Strefezza servirà attendere ulteriori valutazioni prima di capire se potrà concretizzarsi l’opzione Mazzitelli.