Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza resta ai box: lo stop non sarà breve. Peda può tornare contro il Padova”

L’infermeria continua a essere uno dei temi principali in casa Palermo. Le indicazioni che arrivano dai report confermano che, tra i rosanero attualmente indisponibili, Gabriel Strefezza è quello destinato a rimanere fermo più a lungo. Il problema muscolare accusato dall’esterno richiederà tempo, mentre arrivano segnali più incoraggianti per Peda, Hernani e Perin.

Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, al momento non sono state fornite indicazioni specifiche sull’entità della lesione di Strefezza e, di conseguenza, non è possibile determinare con precisione i tempi di recupero. Una certezza, però, c’è: lo stop non sarà breve.





Strefezza, possibile rientro a fine ottobre

Qualora gli accertamenti indicassero una lesione di primo grado, Strefezza dovrebbe restare fuori almeno 40 giorni. Il calendario, tuttavia, potrebbe limitare il numero delle partite saltate grazie alle due settimane di sosta previste nel periodo.

Secondo lo scenario tracciato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe perdere tre o quattro gare e tornare a disposizione tra la partita casalinga contro la Carrarese del 25 ottobre e la successiva trasferta di Pisa, prevista tre giorni più tardi.

Si tratta comunque di una previsione legata all’ipotesi di una lesione di primo grado: senza ulteriori dettagli sull’infortunio non è ancora possibile fissare una data certa per il rientro.

Hernani e Perin, obiettivo Empoli

Tempi differenti per Hernani, fermatosi nella partita contro la Sampdoria del 7 settembre a causa di un sovraccarico muscolare. Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Empoli del 10 ottobre.

La stessa data rappresenta l’obiettivo anche per Perin. Il problema muscolare che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Avellino è considerato di lieve entità. L’affidabilità mostrata da Fortin consente inoltre allo staff rosanero di non accelerare i tempi e permettere al portiere di completare il recupero senza fretta.

Peda può rientrare già con il Padova

La notizia più positiva riguarda invece Peda. Il difensore sta cercando di lasciarsi alle spalle la recente distorsione alla caviglia sinistra e potrebbe tornare a disposizione già per il prossimo appuntamento.

Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport indica infatti nella sfida contro il Padova, in programma sabato al Renzo Barbera, una possibile occasione per il rientro del difensore.

Inzaghi potrebbe dunque recuperare presto Peda, mentre servirà maggiore pazienza per Hernani e Perin. Più lungo, invece, si prospetta il percorso di Strefezza, destinato a rimanere ancora per diverse settimane ai box.